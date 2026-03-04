不孕症名醫林禹宏殞落 新光醫院哀悼：醫界重大損失

抗癌鬥士、國內不孕症與生殖醫學權威林禹宏醫師昨辭世。（翻攝自林禹宏臉書）

國內不孕症與生殖醫學權威、新光醫院前婦產科主任林禹宏醫師昨辭世，新光醫院今（4日）發聲哀悼，表示全院同仁懷著沉重與不捨的心情悼念這位長年奉獻醫界的醫師，強調林的離世「不僅是新光醫院的重大損失，也是台灣醫界的遺憾」。

林禹宏在1966年出生，長年深耕婦產科與生殖醫學領域，曾任新光醫院婦產科主任、不孕症中心主任，在不孕症治療方面享有盛名，協助無數家庭完成求子心願，在醫界與病友間留下深刻影響。然而在人生最輝煌的50多歲時罹患血癌，歷經化療、骨髓與幹細胞移植、葉克膜治療及兩度肺臟移植，多次進出加護病房。

林禹宏的兒子昨天傍晚在臉書證實父親辭世，透露父親已於下午5時20分離世。他回憶，父親一生幾乎都奉獻給醫界與家庭，每天清晨替家人準備早餐，白天忙於照顧產婦與不孕症患者，晚餐後仍繼續鑽研醫學。兒子表示，父親撐過艱難療程的動力，是希望能多陪伴家人，「這些平凡的日常，就是他最大的幸福」，並向父親告別「你永遠是我一輩子的榜樣。」

新光醫院今天上午也發出新聞稿表達哀悼，指出林禹宏在不孕症與生殖醫學領域擁有深厚的臨床經驗與學術地位，在醫學研究與臨床實務上貢獻卓越，以精湛醫術與視病如親的態度，陪伴許多求子之路艱辛的家庭，親手迎接無數新生命的誕生。對同仁而言，林是學識淵博、願意提攜後輩的導師；對患者而言，則是最值得信賴的依靠。

院方也回憶，林禹宏在面對自身健康巨大挑戰時，仍以「醫師變病人」的視角記錄抗癌歷程，展現強大的生命韌性，也因此獲頒「抗癌鬥士」，即使在病榻上，仍心繫醫療專業與衛教，透過社群平台持續傳遞正確醫學知識，這份對醫療使命的堅持令人動容，院方也將全力協助家屬處理後續事宜。

