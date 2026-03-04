為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026國際自由車環台賽桃園站 3/16點燃戰火 會場周邊部分停車格禁停

    2026/03/04 10:35 記者李容萍／桃園報導
    2026國際自由車環台賽桃園站將於3月16日舉行，沿用歷屆經典路線（如圖），警方加強維安規劃。（資料照，警方提供）

    2026國際自由車環台賽桃園站將於3月16日舉行，沿用歷屆經典路線（如圖），警方加強維安規劃。（資料照，警方提供）

    備受矚目的年度體育盛事2026國際自由車環台賽桃園站即將登場，主辦單位於3月9日實景模擬應變演練，並於16日正式比賽，今年桃園市站與往年相同，於中壢區青塘園揭開序幕，活動規模龐大，中壢警分局呼籲參與民眾留意各項演練與封路時間提早改道，以利賽事順利進行。

    2026國際自由車環台賽桃園站起自中壢青塘園，行經中壢月桃路、月眉路、大園區和平西路、航城路、環區北路、台15線，後續路線繞行台15、66、3、4、7線，最後抵達終點復興區角板山仁愛停車場，為了確保活動流程順暢及參賽選手的安全，相關單位已完成縝密的維安與交通規劃。

    中壢警方15日中午12點起，中壢區洽溪路（文德路至公園路二段）將實施路邊停車格管制，包含洽溪路編號011至032的22格汽車位及45格機車位；文德路（洽溪路至高鐵南路二段）編號001至059的59格汽車停車格同步納入管制禁停，請車主務必於管制時間前將車輛駛離，確保比賽動線淨空，避免屆時因車輛被拖吊或移動造成不便。

    中壢警分局長林鼎泰表示，為維持比賽期間的交通秩序與賽事安全，警方16日凌晨5點起封閉的洽溪路（公園路二段至文德路）路段進行嚴格控管，同日上午9點40分至10點20分針對中壢區文德路全線、高鐵南路二段往南慢車道、公園路二段往東車道實施階段性交通管。

    林鼎泰說，雖然大多數管制路線與往年相同，但新增的停車格管制區域是為了提供選手更寬敞的緩衝空間，分局會投入警力與民力於各路口協助指揮交通，並透過即時路況報導提醒駕駛人，民眾應多加利用替代道路，並配合執勤員警的引導，打造一個安全且順暢的運動環境。

    

    

    

    

    

    

