    首頁 > 生活

    竹山紫南宮「吃丁酒」狂發10萬料理包 擬恢復現煮「有吃又有拿」

    2026/03/04 10:38 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，廟方主委莊秋安發丁酒料理包給民眾，盼讓大家新年「呷平安」。（記者劉濱銓攝）

    南投縣竹山紫南宮「吃丁酒」活動今盛大登場，雖然天氣陰陰偶有細雨，但仍吸引2萬多人提前到場排隊，廟方準備10萬份丁酒料理包，讓民眾都能帶回家「呷平安」，上午9點發放，11點多就全數發光，並表示，明年會研議恢復現場煮丁酒，且因民眾喜歡料理包，不排除加碼贈送，讓大家「有吃又有拿」。

    廟方主委莊秋安表示，每年元宵節過後吃丁酒，是紫南宮重要習俗，疫情之前都是現場煮食吃丁酒，這幾年因疫情才改發料理包，隨著疫情結束，現場吃丁酒一定會恢復，未來會再向衛生單位諮詢。

    另因丁酒料理包方便衛生，許多民眾都很喜歡，日後若恢復現場吃丁酒，也會研議加發料理包，讓民眾「有吃又有拿」，一起「呷平安」。

    莊秋安也說，今吃丁酒活動吸引民眾大排長龍，現場至少湧入2萬多人排隊，此次準備10萬包、每包可供2人食用，每人可拿1包，因此民眾一定拿得到。

    南投縣長許淑華、立委游顥，今也到場參加發丁酒包活動，許表示，吃丁酒代表「呷平安」，是紫南宮重要習俗，每年都吸引許多民眾朝聖，帶動南投旅遊人潮，感謝廟方每年用心舉辦。

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動發放料理包，雖現場下起細雨仍吸引2萬多人排隊，場面相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動，立委游顥（左起）、南投縣長許淑華，與廟方主委莊秋安一起發丁酒料理包。（記者劉濱銓攝）

    南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動發放10萬份料理包，吸引2萬多人到場排隊朝聖。（記者劉濱銓攝）

