台積電嘉科廠夜景吸睛 被譽為與台灣燈會相互輝映的「嘉義希望燈區」

台積電嘉科廠燈火通明景象被譽為「嘉義希望燈區」。（記者蔡宗勳攝）

台積電位於嘉義科學園區的CoWoS先進封裝廠夜以繼日趕工中，由於廠區毗鄰台灣燈會會場，直線距離僅約1公里，夜間燈火通明景象與台灣燈會相互輝映，遊客戲稱這裡是「嘉義希望燈區」，炫耀奪目效果與台灣燈會「光沐-世界的阿里山」主燈不遑多讓。

隨著高效能運算與AI應用爆發，CoWoS先進封裝技術成為產業核心戰場。台積電嘉科廠AP7P1於去年11月裝機，據了解已經完成運轉進行試產中，今年年中之後就可以量產，但未獲證實。AP7P2 廠則日夜趕工，晚上點燈施工，加上人車進出宛若不夜城。 未來P1、P2相繼到位後，將進一步強化台灣在全球半導體供應鏈的戰略地位。

2026台灣燈會昨晚由總統賴清德點亮主燈「光沐-世界的阿里山」後揭開序幕，主燈秀搭配精彩表演及煙火秀，吸引數以萬人計的遊客前來朝聖。

觀賞台灣燈會後，從故宮大道往東離開的遊客，目光很快就被宛若超大發光體的台積電嘉科廠給吸引，許姓遊客說「夜光交織景象太壯觀了，視覺效果百分百，可以稱為嘉義希望燈區，與台灣燈會爭輝」。

台積電嘉科廠AP7P1試運轉中。（記者蔡宗勳攝）

2026台灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」。（記者蔡宗勳攝）

