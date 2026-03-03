衝買氣！彰化家扶元宵義賣燈籠遇下雨 爆乳辣妹團幫叫賣

彰化家扶鹿港義賣燈籠，爆乳辣妹團豪氣相挺，幫叫賣衝買氣。（家扶提供）

衝買氣！彰化家扶中心愛心燈籠助學義賣，今天（3日）元宵節進入最後一天，各地義賣攤位都有進帳，不過今天彰化縣陰雨綿綿，家扶人員憂心影響買氣，正巧鹿港頂番今天有一場一年一度的「頂番鬧元宵」活動，熱鬧萬分，一個爆乳辣妹團行經燈籠義賣攤位，二話不說拿起燈籠幫忙叫賣豪氣相挺。

彰化家扶主任王震光說，燈籠義賣剩下最後一天，他們總動員全力衝刺，全縣各攤位再衝刺最後一哩路。最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」，從2月27日起開賣至今天元宵節；連日來有不少熱心民眾、企業熱捐，一出手就是5萬、10萬元，甚至出現兩名「神秘客」，分別把4萬8千元、6萬元現金投入捐獻箱內，昨天還有一家租車公司業者當場捐出10萬元，今天花壇鄉長顧勝敏也前來捐出5萬元；在累積的知名度與老顧客力挺下，這處「老担」遂成為最重要的燈籠義賣收入來源。

請繼續往下閱讀...

頂番鬧元宵延續鹿港百年宗教信仰與聚落文化，今天元宵期封街遊行，吸引大批在地居民與外地遊客共襄盛舉，熱鬧萬分，家扶義賣燈籠也現場擺攤，由於今天陰雨綿綿，家扶成員還擔心下雨影響買氣，許多參加踩街的團體經過義賣攤位時，都主動拿起燈籠豪氣相挺，令家扶人員感動。

彰化家扶鹿港踩街現場義賣燈籠，許多表演團體豪氣相挺。（家扶提供）

花壇鄉長顧勝敏（右1）捐出5萬元。（家扶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法