    首頁 > 生活

    赤崁樓連假湧古蹟人潮 熱蘭遮市集穿越時空互動爆棚

    2026/03/03 16:39 記者洪瑞琴／台南報導
    「熱蘭遮市集」於2月27日至3月1日在赤崁樓登場，第3天猜謎人數最高峰。（南市文化局提供）

    今年元宵節前的最後一波連假，台南4大古蹟（赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城）共吸引2萬9825名遊客，其中赤崁樓以1萬6837人奪冠，佔比超過56%，成為春節系列活動的亮點。

    赤崁樓舉辦的「熱蘭遮市集─普羅民遮迎元宵」，以17至19世紀的大員市鎮為舞台，重現台江內海的貿易景象。市集結合沉浸式表演、歷史場景與文化體驗，遊客可與扮裝歷史人物互動合影，挑戰集章任務，更深入了解西拉雅族、漢人、荷蘭人及日本人等四大族群文化，並品嚐特色美食。

    活動期間，「暗時臆謎猜」最受歡迎。扮演知府蔣元樞的演員機智應對民眾提問，將屋簷鯉魚吐藻、瓶形門蕉葉白兔等古蹟細節融入謎題，鴨母王朱一貴與杜君英交戰故事也現場講述，讓參與者在實景中感受歷史。遊客還可用仿古代幣與攤商交易，帶動市集買氣。

    連知名青年作家謝宜安都在臉書大讚，台南的元宵是穿越時空，跟知府大人一起猜燈謎，太風雅了！

    南市文化局長黃雅玲表示，市集已建立品牌辨識度，讓歷史不再只是拍照背景，而是在逛市集、角色互動與遊戲中被感受、記住。透過寓教於樂設計，大小朋友都能建立對土地記憶與多元族群文化的認識。

    文化局指出，赤崁樓、安平古堡、億載金城、德記洋行及東興洋行等古蹟，見證台灣多元族群與時代變遷。未來將發展專屬文化IP、文創商品與AR導覽，並串聯城區店家合作，提升遊客體驗，帶動地方經濟，讓歷史真正融入生活。

    「熱蘭遮市集」第2天，海神廟內外圍滿猜燈謎民眾。（南市文化局提供）

