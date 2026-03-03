馬鳴山吃飯擔雨中開吃 烤大豬、烤鱷魚上桌

雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔登場，總統府祕書長潘孟安（前排右1）、雲林縣長張麗善等人一起擔飯擔進場。（記者黃淑莉攝）

國內元宵節重要民俗廟會活動之一「馬鳴山五年千歲吃飯擔」今（3）日下午2點多在褒忠、東勢交界處登場，村民準備了豐盛的油飯、炒麵、貢丸湯、酸菜鴨，還有烤大豬、烤鱷魚，雖下雨仍吸引數千人到場共享平安餐，場面熱鬧。

今天下午2點半左右聽到開動鳴笛聲，現場在風中等候多時的民眾忙著拿油飯、熱湯開吃，也有人拿著袋子、餐盒打包，場面壯觀。參加民眾說，他來參加多年，很有地方特色，最愛吃油飯，今年現場秩序比往年好。

今天一早雲林各地下起雨，擔心田中泥濘，村民把食物搬到田路兩側，只有一部分擺在田中，村民在分送食物時也不斷提醒參加民眾要小心。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹指出，吃飯擔是地方自發延續的傳統習俗，廟轄「5股14庄」每5年由其中一股承辦準備豐盛餐食與民眾共享，象徵吃平安、吃祝福，今年由東勢媽祖埔與褒忠鄉六塊寮輪值。

總統府祕書長潘孟安、縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及多位地方民代都與會參加，潘孟安表示，馬鳴山吃飯擔是國內元宵節重要民俗活動之一，很開心代表總統來參加，活動很有趣、也很有意義，吃飯擔在屏東叫「割稻仔飯」，雲林人很慷慨不輸屏東人的熱情，在農業縣大家都是互相合作，並在農忙結束後分享豐收的喜悅，這是台灣農業的精神，也是台灣精神。

張麗善表示，鎮安宮五年千歲每年元宵節出巡遶境庇祐村民，其中重頭戲吃飯擔受到全國矚目，村民準備豐盛餐食，展現雲林人熱情，傳承延續地方重要民俗活動。

吃飯擔現場還有烤鱷魚，有不少民眾排隊嘗鮮。（圖由民眾提供）

雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔村民準備豐盛餐食供民眾享用。（記者黃淑莉攝）

雲林馬鳴山五年千歲吃飯擔登場，風雨不減民眾熱情約有數千人到場共享平安餐。（記者黃淑莉攝）

