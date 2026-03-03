為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    想脫單趁現在！宜蘭單身聯誼開放報名 今年釋出240名額

    2026/03/03 13:52 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣政府舉辦單身聯誼活動，即日起開放報名，今年共釋出240個名額。（記者王峻祺攝）

    想脫單趁現在！宜蘭縣政府扮紅娘，近年舉行單身聯誼活動，配對率逐年攀升，今年更釋出240個名額，並規劃4場次的相見歡，要讓25至50歲單身男女互動升溫，找到幸福另一半，即日起在民政處官網專區開放報名。

    宜蘭單身聯誼活動，深獲縣民迴響，每年參加人數踴躍，今年活動規劃增加至4場次，分別有「天燈傳情踩出心動」、「幸福妝點甜覓礁溪」、「啡嚐心動慢調故事」及「綠舞萌服AR謎情」。

    宜蘭縣府民政處長張謙祥說，活動包含甜點手作體驗、文青午茶時光、浴衣浪漫攝影與AR遊園尋寶遊戲，以及冬山河生態綠舟水上自行車與天燈祈福等，盼讓與會者在蘭陽平原的自然美景與溫暖互動中，感受「微甜正好」的心動時刻。

    他說，成功速配者可獲得綠博、童玩節、蘭陽博物館及宜蘭傳藝園區等門券，並享有縣內知名餐廳餐券與豪華影城電影票等多項好禮，為後續互動增添美好回憶，活動後2年內登記結婚，還可獲得總價值4萬元婚紗拍攝與浪漫旅宿的「成家好禮」，讓幸福延續升溫。

    民政處表示，近3年報名人數逐年增加，從120人增加至200人，配對率也突破5成，活動滿意度更高達95％，第一屆活動中也有戀人共組家庭，並生育孩子，1家3口幸福洋溢。

