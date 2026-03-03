為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南善化草莓季「莓好生活節」3/7開跑 氣候影響產期

    2026/03/03 13:46 記者劉婉君／台南報導
    台南善化「莓好生活節」將於7日起跑，為期1個月。（記者劉婉君攝）

    ​台南善化草莓季「莓好生活節」，將於7日在善化啤酒廠熱鬧展開，善化區公所攜手當地晴空、晴光、溫馨、美裕、南科及大安等6家草莓園，活動期間入園採果全面享8折優惠。受到農曆過年以來氣候炎熱，近日又降雨，造成損失，業者預估今年草莓產期將提早在3月底結束。

    善化區公所與草莓園業者、農業局今（3）日在大安草莓家園召開「莓好生活節」記者會，由慧慈幼兒園小朋友活力演出揭開序幕，台南市長黃偉哲也到場代言，邀民眾一起到善化體驗採果。黃偉哲表示，善化區草莓栽種面積約1.6公頃，年產量約16公噸，占全市約5成，為南部最大草莓產區，也是台南草莓產業的重要發源地。

    善化區長譚乃澄指出，​開幕當天除邀請YOYO家族帶動唱跳，還有「莓好饕客」特色市集近80攤品牌商品，以及「莓好寶藏」集章任務，完成任務可兌換活動限定金屬徽章，限量300份。現場並規劃DIY體驗與拍貼互動專區，另有限量草莓啤酒與善化區農會贊助的草莓冰淇淋。

    活動當天將有接駁專車往返善化車站、啤酒廠與各草莓園區，民眾也可善用Youbike，來一趟結合採果、美食與觀光的春日之旅。

    大安草莓園業者黃靖媛表示，草莓1年有4期花，適合開花的氣溫為25度以下，天氣太熱將導致不開花，近期天氣炎熱，第3期花開花率不到1成。

    業者黃靖媛表示，受到氣候影響，今年草莓季預估提早於3月底結束。（記者劉婉君攝）

    近期天氣炎熱，加上近日下雨，業者只能趁雨勢停歇時搶收。（記者劉婉君攝）

