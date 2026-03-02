「好孕2U專車」擴充服務明上路 前200名搭乘孕婦可獲總值千元乘車優惠

台北市社會局攜手Uber與合作車隊，升級「好孕2U專車」服務，將於明（3）正式上線。（台北市社會局提供）

台北市社會局攜手Uber與合作車隊，升級「好孕2U專車」服務，將於明（3）正式上線。社會局長姚淑文表示，這次除了讓孕婦可以依需求選擇不同車型，也透過數位整合，讓孕婦從台北通App將「好孕乘車金」兌換為「Uber乘車券」即可使用。此外，Uber同步推出限時加碼優惠，服務上線後，前200名完成搭乘的孕婦，每人可獲總價值1千元的乘車優惠序號（共20張、每張50元，使用期限6個月）。

社會局說明，「Uber好孕乘車券」採單次兌換制，每次限兌換一張，每張定額250元（不含取消費折抵）。孕媽咪兌換後，即可在Uber App平台依需求選擇不同車型服務，包括配備0至7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭共同出遊的「加大六人座優步」，以及主打零排放、環保出行的「純電舒適優步」等。

社會局也提醒，目前尚未申請台北市「好孕2U乘車補助」的孕媽咪，可儘速提出申請。有關「好孕2U乘車補助」詳細申請資訊，民眾可至社會局網站「好孕2U專車補助」專區或最新消息查詢，或撥打1999（外縣市02-27208889）轉分機6969～6971。

