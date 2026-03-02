為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃機南跑道3/4起歲修 凌晨施工不影響營運

    2026/03/02 18:14 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園機場3月4日起，將利用例行夜間巡檢時間進行南跑道歲修，凌晨施工不影響營運。（機場公司提供）

    桃園機場3月4日起，將利用例行夜間巡檢時間進行南跑道歲修，凌晨施工不影響營運。（機場公司提供）

    桃園國際機場公司今日宣布將於3月4日起進行南跑道歲修，機場公司表示，此次南跑道歲修採分日、分段作業，利用例行之夜間維護時段施工，不影響機場營運。

    機場公司說明，跑道定期歲修維護作業對確保飛航安全至關重要，這次南跑道歲修自3月4日起的「雙數日凌晨離峰時段施工」，採分日、分段作業，每次施工時間為00時至5時30分、共5.5小時，利用例行之夜間維護時段施工，施工時為單跑道營運，使營運不中斷。

    機場公司指出，桃園國際機場114年總客運量為4,780萬人次，較113年成長6%，跑道歲修為每年例行性作業，桃園機場於114年底即成立專案小組統籌協調，邀集民航局、飛航服務總臺、航空公司、地勤業者及施工單位共同研議方案，日前亦召開施工前準備事項確認會議，檢視各項細節。

    機場公司表示，考量中東情勢緊張國際航班可能臨時調整，及3月至4月為霧季能見度條件較不穩定，每次施工前將滾動式評估天候與航班狀況，確定施作可行性，以兼顧工程進度與飛航安全。

