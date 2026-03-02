農地沒農用 擴建農舍、鋪水泥當停車場下場慘了

農地沒農用還擴建農舍、舖設水泥當停車場的下場慘了，將被課稅及補稅或開罰。（記者洪美秀攝）

不少民眾以為名下土地是農業用地就可免繳地價稅，實際上，農業用地若未作農業使用，不僅須改課地價稅，還可能被追溯補稅。新竹市王小姐將農地擴建農舍及鋪設水泥蓋停車場，不但要被課稅及補稅，還可能遭罰並依規恢復農地農用，得不償失。

新竹市稅務局提醒，農業用地作農業使用或興建經主管機關許可的農業設施或農舍，才有田賦（目前停徵）的適用，一旦違反「農地農用」原則，將改按一般用地稅率課徵地價稅。依《土地稅法》第22條規定，非都市土地依法編定的農業用地或未規定地價者，徵收田賦；另都市土地依都市計畫編為農業區、保護區及公共設施保留地，或有公共設施尚未完竣、依法限制建築、依法不能建築等情事，仍作農業用地使用者，亦可徵收田賦。

民眾若在農業用地上興建鐵皮屋、擴建農舍、堆置廢棄物、鋪設水泥地、填土及庭園造景等，也不符合農地農用原則，應自實際變更使用之次年起改按一般用地稅率（10‰～55‰）課徵地價稅；如有興建農業設施或農舍，須先取得容許使用或使用執照，才可適用田賦。

新竹市王小姐名下農地原本作農業使用，一直以來都是課徵田賦，但2022年間擴建農舍、舖設水泥作停車使用，且未申請相關容許使用證明。經稅務局於115年查獲，認定其已不符農地農用規定，應自實際變更使用之次年（即112年）起改按一般用地稅率計課，並補徵112年至114年間的地價稅。可電洽03-5225161轉422至437。

