「一生一課表」個人化選課 竹北實驗高中未開課先受關注

新竹縣立竹北實驗高中即將於115學年度正式招生，縣長楊文科（右4）聽取工程簡報。（記者廖雪茹攝）

新竹縣立竹北實驗高中即將於115學年度正式招生，縣府說明創校後，將透過部落書院陪伴與「一生一課表」個人化選課，結合探究專題與混成無界學習，讓學生用作品走出自己的3年學習路徑；校方近期舉辦說明會每場秒殺額滿，讓新竹縣首間公辦公營的實中備受關注。

新竹縣長楊文科今天偕同工務處、教育局及立委徐欣瑩、多名議員為校舍外牆選色定案，並視察工程進度。簡報指出目前實驗高中進度超前，預計今年8月教學棟完工，明年1月全區完工，楊文科請工務處及教育局嚴格把關，讓新校舍能如期完工，提供師生安全、舒適的學習環境。

竹縣府表示，縣長楊文科選定外牆主色，外觀設計以白色耐候塗料為基調，清朗純粹，1樓局部選用復古意象的造型磚，呼應地域記憶；2層以上則以內退牆面結合藍色小口磚點綴，增添層次與輕盈感，細膩地呼應天光與風景的變化，營造1座輕透且具在地溫度的知識殿堂。

教育局長蔡淑貞表示，竹北實驗高中115學年度將採特殊選才、申請入學、免試入學等方式招生，第1屆新生4班80人，全校招收額滿為12班240人。該校定位為「拔尖型高中」，以U-School為設校主軸，並以4U-Universal Vision（全球視野）、Unified Innovation（跨域共創）、Unbound Learning（無界學習）以及Unleashed Potential（發揮潛能）為學校教育目標，並導入國際線上AP （大學先修課程）模式，以個別發展課程模組支持學生跨國修課，可配合學生興趣與性向發展提供更全面性的支持與協助。

新竹縣長楊文科（右）今天偕同工務處、教育局及民代為校舍外牆選色定案，並視察工程進度。（記者廖雪茹攝）

