元宵重頭戲！五德威靈宮1600斤大米龜開光 馬公市長黃健忠應邀點睛

馬公市長黃健忠擔任點睛官，為五德威靈宮福龜開光。（馬公市公所提供）

馬公五德里雞母塢威靈宮今（2日）舉行元宵大米龜開光點睛儀式，重達1600台斤的大米龜依循傳統完成開光程序。馬公市長黃健忠應邀擔任點睛官，在法師長主持下依禮持朱砂筆為福龜點睛，為里境祈求平安順遂。

開光科儀過程中，法師長逐項引導誦唸吉語，包括「點龜頭起大樓、點龜眼珍珠瑪瑙全向咱、點龜嘴大富貴、點龜腳金銀財寶滿大廳、點龜尾合境平安存家伙、點龜殼財源廣進大吉大利穩達達」等祝詞，象徵居民對家戶安穩與生活發展的期盼，儀式莊重有序。

此次活動由主任委員歐陽秀會同理事李彥勳、鄉老歐來進及管理委員會辦理，五德里長顏錦鸞與里民到場觀禮。今年由去年米包龜得主黃主宜循例還願，延續地方「乞龜有借有還」的民俗傳統。

威靈宮主祀保生大帝，源自白礁祖廟信仰體系，小法屬普庵派，為五德里歷史悠久的角頭廟之一。元宵乞龜為澎湖重要歲時民俗，地方流傳「摸龜頭起大樓」等諺語，反映居民對平安與家業興旺的文化寄託，因此大型米龜在各宮廟活動中深受歡迎。

黃健忠表示，元宵乞龜不只是節慶活動，更是一種地方自發的生活秩序。透過每年的還願、參與，讓社區情感得以延續，也讓世代記憶有所連結。市公所尊重各里既有傳統，行政的角色不是取代，而是協助與守護，在文化延續與公共安全之間取得平衡。透過與里長、廟方及居民面對面的交流，使行政作為更貼近社區實際需求。

五德威靈宮舉行開光點睛儀式，迎接即將到來元宵佳節。（馬公市公所提供）

