    首頁 > 生活

    平溪天燈節十分場3/3登場 交通管制、5接駁路線公布

    2026/03/02 16:24 記者吳昇儒／新北報導
    「2026新北市平溪天燈節」十分場活動即將登場，警方交通管制路線圖如上。（新北市警察局提供）

    「2026新北市平溪天燈節」十分場活動即將登場，警方交通管制路線圖如上。（新北市警察局提供）

    「2026新北市平溪天燈節」十分場活動，將於3月3日（星期二）元宵節晚間6時至9時，在十分廣場舉行。新北市政府警察局為避免湧入大量賞燈人潮，造成交通壅塞，除了呼籲民眾善用大眾運輸及接駁專車外也將對106線道施行交通管制。屆時除持有通行證車輛、接駁公車、媒體採訪車及工作人員車輛外，其餘車輛均不得進入管制路段。

    新北市警察局瑞芳分局表示，將於3月3日上午10時起至深夜11時止，針對106線實施汽機車交通管制，從新店區文山路與石碇交流道口起，至瑞芳區106線頂坪路口止。呼籲民眾提前規劃行程，共同維護活動安全與交通順暢。

    此外，當日新北市政府規劃5條接駁路線，提供民眾便利往返會場：

    一、「木柵動物園－十分南山橋」

    二、「國道5號石碇交流道－十分南山橋」

    三、「瑞芳火車站－十分基平橋」

    四、「基隆市火車站（南站）－十分基平橋頭」

    五、「雙溪火車站－十分基平橋」

    另台鐵平溪支線列車時刻將配合活動調整，請民眾事先查詢臺鐵公司官網或留意車站現場公告，並特別注意末班車時間，以免影響返程行程。

    瑞芳分局指出，活動期間將派遣警（民）力於106線沿線執行交通疏導與管制勤務，並透過警廣及IPOLICE即時插播路況資訊，籲請民眾遵循員警及義交指揮，切勿違規停車。

