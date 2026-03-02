鑽很大刮刮樂首個500萬頭獎得主 澎縣湖西投注站開出

湖西888投注站，開出鑽很多刮刮樂頭獎。（記者劉禹慶攝）

湖西鄉888投注站，在228連續假期傳出喜訊，率先開出今年新發行的鑽很大刮刮樂彩券頭獎500萬元，這也是這種彩券4個頭獎最先開出的縣市，由於今（3月2日）才正式上班，投注站為求慎重，等到台彩公司認定後，幸運得主前往一信澎湖分社領取扣稅後398萬現金，才正式對外宣布喜訊。

根據了解，2月28日1位年長婦女，前往湖西888投注站，購買500元鑽很大刮刮樂，當刮完刮刮樂彩券後，拿給店員掃描看是否中獎，當機器傳出嗶嗶聲後，卻無法顯示中獎金額，因為嗶嗶聲異於其他中獎聲音，加上一般投注站中獎金額在5萬元以內才會顯示，讓顧客一度誤以為沒有中獎，差點與財神爺擦肩而過。



但店員心覺有異，仔細拿彩券上QR編號進行掃描，才驚覺中了頭獎500萬元，當場讓幸運得主心喜若狂，由於時值連續假期，金融機構沒有營業無法領獎，加上台彩規定要等正式派彩結果出爐，才能對外公布，在保護得獎者前提下，直到今（2）日正式上班，確定得獎者在一信澎湖分社兌獎後，才正式公布喜訊。

其實開出頭獎早有前兆，湖西888投注站店員在《澎湖大網聚》臉書社團發文，以遇水則發為主題，恭賀【湖西888彩券行】，刮出刮刮樂「第5136期鑽很大」-頭獎500萬，並聲稱幾天前財神爺突然被一陣風颳進店裡面，沒多久就刮出頭獎500萬，讓鑽很大刮刮樂全國僅有4個頭獎500萬，第1個開出頭獎，就花落澎湖離島，相當受到財神爺關照。

鑽很大刮刮樂頭獎500萬，第1個開在離島澎湖。（記者劉禹慶攝）

