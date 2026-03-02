193縣道三棧至七星潭段春節前通車 命名為「七星灣大道」

甫於春節前完工通車的193縣道三棧至七星潭段，今天命名為「七星灣大道」。（記者游太郎攝）

春節前甫完工通車的花蓮193縣道三棧至七星潭路段，原規劃設計為安全景觀道路，今天由新城鄉長何禮臺命名為「七星灣大道」，並同步完成道路標示牌裝設，希望讓遊客經由這條道路進入七星潭風景區並留下深刻印象。

何禮臺指出，「七星灣大道」全長約6公里，從原本只有6到8公尺的狹窄道路，拓寬成為20公尺寬的景觀大道，並藉由截彎取直大幅提升行車安全與效率，不論是往來七星潭、三棧，還是通往花蓮市區，將更為順暢、安全、舒適！

何禮臺說，這不只是一條路名，更象徵著新城鄉作為北花蓮的門面，也串聯起七星潭的美麗海灣與沿線自然景觀，讓這條道路有了屬於在地的靈魂與故事。

他說，每逢連假或假日，台9線新城鄉三棧至七星潭段湧大量車潮，193縣道是鄉親往返七星潭、花蓮市及美崙地區的重要替代道路，但彎多且狹窄，夜間行駛讓人捏把冷汗，他在議員及鄉長期間，經過20餘年爭取終於實現對鄉親的承諾。

「七星灣大道」原名「193縣道三棧至七星潭路段安全景觀道路」，2014年行政院核定及補助5億1472萬元經費，歷經超過10次抗爭後，終於趕在今年春節前完工通車，北起新城鄉三棧、南迄七星潭風景區前民有街路口，改善總長度約6公里，寬度為20公尺，為完整保存太大日平洋沿岸的防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，包含道路結構強化、路面品質提升及相關交通安全設施優化等作業，全面提升道路使用安全與舒適度 ，可有效分流蘇花安通車後龐大的車流，經由七星潭風景區進入花蓮市區。

七星灣大道今天完成路標設置作業。（記者游太郎攝）

「七星灣大道」三棧段入口處除路標外，另設有象徵新城鄉為「曼波魚故鄉」的醒目地標。（記者游太郎攝）

