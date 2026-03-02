為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    333階粉櫻隧道盛開 台大鳳凰茶園櫻花、麝香木同框比美

    2026/03/02 16:11 記者劉濱銓／南投報導
    南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，333階粉紅色河津櫻夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，333階粉紅色河津櫻夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」。（台大實驗林提供）

    南投鹿谷鄉台大實驗林鳳凰自然教育園區（簡稱台大鳳凰茶園），正值粉紅色河津櫻盛開，櫻花在333階的步道夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」，加上目前也是粉紫色麝香木開花期，粉、紫花朵同框比美相當有看頭，花季將持續到3月15日。

    台大鳳凰茶園表示，今年花季從2月23日至3月15日，由於此前冬季低溫有感，之後春天氣溫回升，讓此次櫻花季花況大爆發，即便上週228連假有下雨，但雨勢不大，櫻花花況不受影響，甚至獲得雨水滋潤，也讓後續開花愈開愈好。

    此外，園區也有種植粉紫色麝香木，現也適逢盛開期，由於麝香木花朵較小、不怕下雨，繁盛花況讓園區更添浪漫氛圍，遊客入園還能欣賞到桃花、茶花等，百花盛開景象讓人目不暇給。

    園區表示，今年花季期間將取消每週一的休園日，每天開園也從上午9點提早到8點，透過拉長開放時間，盼讓上山遊客都能欣賞到美麗花況。

    南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，333階粉紅色河津櫻夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，333階粉紅色河津櫻夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園不僅櫻花盛開，粉紫色麝香木也正值開花期，繁盛花況讓園區更添浪漫氛圍。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園不僅櫻花盛開，粉紫色麝香木也正值開花期，繁盛花況讓園區更添浪漫氛圍。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，與繁盛的粉紫色麝香木同框比美，讓花季更加有看頭。（台大實驗林提供）

    南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，與繁盛的粉紫色麝香木同框比美，讓花季更加有看頭。（台大實驗林提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播