333階粉櫻隧道盛開 台大鳳凰茶園櫻花、麝香木同框比美

南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，333階粉紅色河津櫻夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」。（台大實驗林提供）

南投鹿谷鄉台大實驗林鳳凰自然教育園區（簡稱台大鳳凰茶園），正值粉紅色河津櫻盛開，櫻花在333階的步道夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」，加上目前也是粉紫色麝香木開花期，粉、紫花朵同框比美相當有看頭，花季將持續到3月15日。

台大鳳凰茶園表示，今年花季從2月23日至3月15日，由於此前冬季低溫有感，之後春天氣溫回升，讓此次櫻花季花況大爆發，即便上週228連假有下雨，但雨勢不大，櫻花花況不受影響，甚至獲得雨水滋潤，也讓後續開花愈開愈好。

此外，園區也有種植粉紫色麝香木，現也適逢盛開期，由於麝香木花朵較小、不怕下雨，繁盛花況讓園區更添浪漫氛圍，遊客入園還能欣賞到桃花、茶花等，百花盛開景象讓人目不暇給。

園區表示，今年花季期間將取消每週一的休園日，每天開園也從上午9點提早到8點，透過拉長開放時間，盼讓上山遊客都能欣賞到美麗花況。

南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，333階粉紅色河津櫻夾道綻放，形成美麗「櫻花隧道」。（台大實驗林提供）

南投台大鳳凰茶園不僅櫻花盛開，粉紫色麝香木也正值開花期，繁盛花況讓園區更添浪漫氛圍。（台大實驗林提供）

南投台大鳳凰茶園櫻花盛開，與繁盛的粉紫色麝香木同框比美，讓花季更加有看頭。（台大實驗林提供）

