    首頁 > 生活

    循「牛車路」走進全糖城市 品嘗專屬甜點「吃土蛋糕」

    2026/02/28 19:17 記者王姝琇／台南報導
    南市大員文化觀光協會與南市觀旅局今合辦「全糖城市：城東甜蜜美食散步」活動。（南市觀旅局提供）

    南市大員文化觀光協會與南市觀旅局今合辦「全糖城市：城東甜蜜美食散步」活動。（南市觀旅局提供）

    南市大員文化觀光協會與南市觀旅局合作在今天舉辦「全糖城市：城東甜蜜美食散步」活動，在專業導覽團隊引領下，踏上留有百年前糖漏殘片的「牛車路」遺構，展開一場串聯清代、人文古蹟與美食的甜蜜走讀之旅。

    活動由台南市大員文化觀光協會理事長張明山擔任導覽老師，帶領民眾深入街廓共同見證台南深厚的糖業文化脈絡。導覽路線走訪包括台南東門教會、彌陀寺、台南神學院等古蹟，並穿梭於祝三多街、光華街鐵路涵洞等即將消失的地景。

    另串聯城邊炒鱔魚意麵、阿和肉燥飯及劉家楊桃湯等美食老店。最受矚目的亮點，是特別為走讀設計專屬特色甜點「吃土蛋糕」，結合在地楊桃湯，以創意巧思呼應「台南道路是甜的」意象，讓與會者透過感官深度體驗府城東區的甜蜜風味。

    市長黃偉哲表示，去年南鐵地下化工程意外挖掘出道光年間的「牛車路」，更令人驚喜的是，路基級配中竟仍殘留百年前的白糖痕跡，這說明了台南不只飲食習慣偏甜，連城市發展的脈絡、產業的運輸都與糖業緊密相連。

    觀旅局長林國華說，這段「甜味考古」從大東門城邊行政院農糧署（大東門城旁邊）出發，循著昔日牛車運輸甘蔗與糖品的軌跡，帶領民眾親身感受府城發展與糖業緊密相連的脈絡，透過這條甜蜜路線，重溫府城在時代更迭中留下的歷史密碼。

    城東甜蜜美食散步活動參加者走讀光華街涵洞。（南市觀旅局提供）

    城東甜蜜美食散步活動參加者走讀光華街涵洞。（南市觀旅局提供）

    城東甜蜜美食散步活動，最受矚目的亮點，是特別為走讀設計專屬的特色甜點吃土蛋糕、劉家楊桃湯。（南市觀旅局提供）

    城東甜蜜美食散步活動，最受矚目的亮點，是特別為走讀設計專屬的特色甜點吃土蛋糕、劉家楊桃湯。（南市觀旅局提供）

