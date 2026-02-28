台灣燈會「嘉義夢」燈區點燈 民眾天燈下許願景

嘉義夢燈區今晚點燈。（記者林宜樟攝）

「2026台灣燈會在嘉義」進入倒數階段，嘉義縣政府今晚在縣府前廣場舉辦兩座燈區點燈典禮，由藝術家王文志及策展人向家弘向民眾分享創作理念，晚間舉辦「嘉義夢點燈—寫下你的夢想」，吸引不少民眾到場參與。

今日陰雨綿綿，但澆不熄民眾參與的熱情，民眾在特製天燈氣球寫下對家鄉的期許、對未來的想像與生活願望，晚間由縣長翁章梁、立委陳冠廷、副議長陳怡岳及故宮博物院長蕭宗煌等與眾人一同完成點燈儀式，點亮燈會第一道光。

請繼續往下閱讀...

現場播放「再。嘉義鄉村藝術行動」與「光之新徑－嘉義夢」製作歷程影片，以及嘉義夢劇場「開創未來的人」，透過影像呈現城市轉型軌跡，透過燈會策展與藝術行動，持續深化城市品牌。

「嘉義夢」燈區以大型竹構藝術結合光影科技裝置，打造專屬嘉義的夜間文化地景；「再。嘉義鄉村藝術行動」以公民美學為能量，今年聚焦溪口、大林、民雄、梅山及阿里山等地，結合在地文化特色，與居民共創13件燈會作品。

王文志說，這次選用竹子實踐當代藝術精神，因府前廣場空間夠大，能將作品做的更大，歡迎大家到內部脫下鞋子走上平台，一起在裡面相互認識及休息，作品下方打造3公尺高的空間，能在這裡嬉戲玩耍，民眾也能在平台躺下來欣賞月光。

翁章梁表示，燈會集結眾人努力，包含多個團隊共創、中央與地方合作及議會支持，部分燈區也呈現縣府各局處的施政亮點，歡迎大家帶著家中長輩一起來看燈會；嘉義未來的黃金10年將會影響嘉義未來的100年，謝謝大家共同努力，讓嘉義順利轉型，這次燈會最重要的目的只有一點，就是讓全世界的人看到不一樣的嘉義。

「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區點燈。（記者林宜樟攝）

「嘉義夢燈區」舉辦「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區進行點燈。（記者林宜樟攝）

民眾在天燈氣球上寫下夢想。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法