二二八79週年「共生音樂節」登場 籲台北撤除捷運「中正紀念堂」站名

2026第14屆共生音樂節28日在中正紀念堂自由廣場舉行。（記者廖振輝攝）

二二八事件79週年，台灣共生青年協會今（28）日下午在自由廣場舉辦「2026共生音樂節」。台灣共生青年協會呼籲政府，應儘早提出中正紀念堂轉型時間表、停止朝拜獨裁者銅像，並增設中、英、日、韓4語導覽說明，還原建築的威權意涵及人權迫害歷史，也呼籲台北市政府撤除以「中正紀念堂」命名之捷運站、公車站站名。

台灣共生青年協會說明，今年共生音樂節以「遺緒與它的產地」為主題，藉由音樂演出、互動展覽、人權市集等形式紀念二二八事件，思考二二八、國家暴力對現今社會的影響，以及記憶二二八對當代的重要性。

請繼續往下閱讀...

共生音樂節主舞台演出由橫跨英式搖滾、民謠與電子等曲風、關注社會命題的「Jondoe 無名氏」與曾獲台北國際書展首獎的「李玟萱」跨界共演開場，接著還有金曲客語歌手邱淑蟬、後搖滾樂團「昴宿 Pleiades」、搖滾樂團「百合花」的演出。在音樂演出中穿插兩場分別由中原大學財經法律學系副教授徐偉群、插畫家高妍進行的短講。

展覽方面，本次主展覽以「遺緒」、「歷史記憶」為核心，由當代社會對二二八事件的分歧記憶切入，探討二二八記憶於社會各面向的存留，並回應記憶二二八之於當代的必要。展覽分為三展區「走向今天的現場」、「停在過去的身體」、「投往未來的紀錄」，依序敘寫當代的記憶困難、受難者的多元記憶，以及感官、文學、藝術如何記憶二二八，並展望日後跨國連結的可能。

除了展版文字的展示外，主展覽另有穿插互動式裝置，使觀展者透過觸摸、書寫，體驗記憶的誕生與遺留。

共生音樂節場地中央設有互動式展覽區，今年以「私憶：遺緒的形狀」為題，展示與二二八事件相關的物件，模擬受難者過去的生活空間，以多重感官感受二二八在每個生命中留下的痕跡，並藉由書寫反思當代持續紀念的意義。

台灣共生青年協會指出，距離台灣徹底落實轉型正義，尚缺乏許多法制工程及具體政策；行政院長卓榮泰去年6月已於轉型正義會報中，同意中正紀念堂轉型為「民主教育園區」，但至今已8個月過去，仍未見行政院提出規劃方案及時程表，大眾、外國觀光客仍持續朝拜獨裁者，忽略獨裁者對台灣民主的傷害。

台灣共生青年協會呼籲，政府應儘早提出中正紀念堂轉型時間表，且需關閉堂門、停止朝拜獨裁者銅像，並增設中、英、日、韓4語導覽說明，還原建築的威權意涵及人權迫害歷史，也呼籲台北市政府撤除以「中正紀念堂」命名之捷運站、公車站站名。

台灣共生青年協會強調，中正紀念堂轉型的用意並非撕裂社會，而是讓公民重新定義這個空間，讓每一位台灣公民成為這個空間真正的主人。

2026第14屆共生音樂節28日在中正紀念堂自由廣場舉行，原住民青年陣線等團體在現場升起狼煙，眾人手牽手共舞，為活動祈福。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法