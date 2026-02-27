全台最香遶境！228田尾花車踩街 「擲花斗」最高拿4萬6發財金

田尾公路花園228當天舉辦「玄天上帝慶元宵」踩街活動，傍晚還有「擲花斗」儀式，最高可抱回4萬6千元發財金。（記者陳冠備攝）

元宵佳節即將到來，彰化縣田尾公路花園28日（週六）下午2點至晚間8點舉辦「玄天上帝慶元宵」踩街活動，結合在地花卉產業，打造全台少見的「花卉香車遶境」，讓遊客在花香與鼓陣中迎接元宵喜氣；傍晚還將登場重頭戲「擲花斗」儀式，民眾拚聖杯爭奪「花斗王」，最高可抱回4萬6千元發財金，為新年添財運。

活動由田尾公路花園協會、中華盆花發展協會與受武宮共同策劃，從受武宮玄天上帝起駕，率隊遶行公路花園約4公里。不同於傳統廟會熱鬧陣頭，此次出動12台以盆花精心布置的「花卉香車」，由在地園藝業者提供特色植栽，結合觀光協力車打造「移動式花園」，讓遶境隊伍穿梭繽紛花海，展現田尾花鄉獨有魅力。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽表示，元宵賞花燈傳統延續百年，田尾身為全國花卉重鎮，首度結合迎神遶境與花車踩街，展現傳統與創新融合的節慶風貌。現場也設計充滿古早味的「特色花擔」，將農村挑米擔文化融入現代花藝，民眾可挑著花擔拍照打卡，在花香中感受農村記憶與新年祝福，增添互動趣味。

劉漢欽說，活動高潮將於傍晚6點在受武宮登場，現場舉辦趣味十足的「擲花斗」儀式。民眾只要擲出聖杯，即可獲得象徵平安與好運的精緻花斗，共66座；若連續擲出最多聖杯，更有機會成為「花斗王」，抱回主辦單位準備的發財金，金額預計落在3萬6千元至4萬6千元之間，象徵財運興旺、福氣滿滿。

劉漢欽表示，希望透過花卉藝術與宗教信仰結合，為傳統遶境注入新風貌，也邀請民眾到田尾賞花、祈福、迎元宵，感受最具花鄉特色的節慶盛會。

田尾花車踩街，將出動12台以盆花精心布置的「花卉香車」。（記者陳冠備攝）

田尾公路花園內廟宇受武宮，獨創「擲花斗」儀式，只要擲出聖杯，就能獲得象徵平安與好運的精緻花斗。（記者陳冠備攝）

