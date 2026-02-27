彰化市「美食第一街」出現神秘的「黃色方格子」真相曝光了！

彰化市「美食第一街」陳稜路小西商圈，近來路面出現神祕的黃色方格子，原來是用來提醒機汽車進入行人優先區要減速。（記者劉曉欣攝）

彰化市「美食第一街」的陳稜路小西商圈，近來在斑馬線旁出現神祕的「黃色方格子」，非常吸睛更令人好奇。縣政府交通處表示，這將打造為全縣第一條行人優先區，目前由正在進行相關標線劃設與標誌設立。彰化市長林世賢表示，行人優先是全民對於交通安全共同守則，但在推行行人優先區時，必須兼顧商圈與店家的共好共榮。

縣府交通處表示，這是依照行人交通安全設施條例來規劃設立，選定彰化市陳稜路小西商圈試辦施行，規劃路段為彰化市陳稜路的中正路2段路口到和平路，全長約270公尺，機汽車行駛於行人優先區，應減速慢行，並禁鳴喇叭，限速以不超過20公里為原則。

因此，交通處強調，行人優先區前後兩端路口，以劃設黃色方格來提醒車輛駕駛人，「行人絕對優先」，車輛行經時，必須減速停讓，預計在3月初完成。

林世賢指出，彰化市陳稜路主管機關是縣府，路權屬於市公所，曾在去年台灣設計展試辦過「行人優先區」，縣府這次規劃應該與當地充分溝通，建議能夠多辦活動來帶動行人優先區人潮，對商圈有幫助，讓「行人優先區」帶來與美食名店、店家的互贏。

彰化市陳稜路曾經一度為單行道，後來再改回雙向道，兩端銜接中正路與中山路，而人潮較多的是小西商圈段，除了造型優美的高賓閣，還有阿璋肉圓、貓鼠麵、正彰化肉圓、糯米炸等知名小吃，假日有車輛違停亂象，不少人期待改成行人優先區，終於可以解決長期以來的問題。

彰化市「美食第一街」陳稜路小西商圈，路面已劃設限速20公里字樣。（記者劉曉欣攝）

