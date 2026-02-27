為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化市「美食第一街」出現神秘的「黃色方格子」真相曝光了！

    2026/02/27 23:47 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市「美食第一街」陳稜路小西商圈，近來路面出現神祕的黃色方格子，原來是用來提醒機汽車進入行人優先區要減速。（記者劉曉欣攝）

    彰化市「美食第一街」陳稜路小西商圈，近來路面出現神祕的黃色方格子，原來是用來提醒機汽車進入行人優先區要減速。（記者劉曉欣攝）

    彰化市「美食第一街」的陳稜路小西商圈，近來在斑馬線旁出現神祕的「黃色方格子」，非常吸睛更令人好奇。縣政府交通處表示，這將打造為全縣第一條行人優先區，目前由正在進行相關標線劃設與標誌設立。彰化市長林世賢表示，行人優先是全民對於交通安全共同守則，但在推行行人優先區時，必須兼顧商圈與店家的共好共榮。

    縣府交通處表示，這是依照行人交通安全設施條例來規劃設立，選定彰化市陳稜路小西商圈試辦施行，規劃路段為彰化市陳稜路的中正路2段路口到和平路，全長約270公尺，機汽車行駛於行人優先區，應減速慢行，並禁鳴喇叭，限速以不超過20公里為原則。

    因此，交通處強調，行人優先區前後兩端路口，以劃設黃色方格來提醒車輛駕駛人，「行人絕對優先」，車輛行經時，必須減速停讓，預計在3月初完成。

    林世賢指出，彰化市陳稜路主管機關是縣府，路權屬於市公所，曾在去年台灣設計展試辦過「行人優先區」，縣府這次規劃應該與當地充分溝通，建議能夠多辦活動來帶動行人優先區人潮，對商圈有幫助，讓「行人優先區」帶來與美食名店、店家的互贏。

    彰化市陳稜路曾經一度為單行道，後來再改回雙向道，兩端銜接中正路與中山路，而人潮較多的是小西商圈段，除了造型優美的高賓閣，還有阿璋肉圓、貓鼠麵、正彰化肉圓、糯米炸等知名小吃，假日有車輛違停亂象，不少人期待改成行人優先區，終於可以解決長期以來的問題。

    彰化市「美食第一街」陳稜路小西商圈，路面已劃設限速20公里字樣。（記者劉曉欣攝）

    彰化市「美食第一街」陳稜路小西商圈，路面已劃設限速20公里字樣。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播