    大林漫遊不夜城燈會煙火、火舞照亮夜空 逾萬人著古裝「穿越體驗」

    2026/02/27 22:32 記者王善嬿／嘉義報導
    大林漫遊不夜城燈會今晚吸引逾萬人參加。（大林鎮公所提供）

    大林鎮年度盛事「2026大林漫遊不夜城燈會」今天登場，現場提供唐服租借，還安排即將成真火舞團、歌手曾瑋中演出，加上璀璨煙火，大林火車站周邊化身夢幻的時光隧道，吸引逾1萬名遊客湧入。

    活動自下午2點到晚上9點結束，今年由成都旅社提供限量唐服租借，大林火車站前中山路封街，隨處可見穿著古裝民眾賞花燈、逛市集，讓民眾宛如穿越時空回到古代。

    大林鎮長許有疆表示，適逢台灣燈會在嘉義舉辦，大林作為重要副燈區，用辦喜事的熱情，以車站為核心，用創意花燈布展點亮大林火車站，不僅是致敬大林信仰中心安霞宮主神開漳聖王陳元光將軍的唐朝盛世，更結合了現代美食與元宵燈會文化。

    大林燈區包括「造飛機萌偶花燈樂園」、「學子燈廊」，以及平林、吉林、樂齡中心、弘道志工隊等社區團體利用廢棄的大型花燈、廢棄花盆、寶特瓶製作的「點亮巧思燈籠區」；巷弄內自成風采的「璀璨三角洲燈區」，設置祈福卡的「祈福廊道燈區」等，今年站長宿舍前，還以廢竹材搭建「竹屋」，展現大林特色農產「竹筍」，花燈造景將展示至4月初安霞宮開漳聖王聖誕。

    晚會高潮包括，踩街、安霞宮抽獎活動及歌手曾瑋中獻唱，3度受邀「即將成真火舞團」帶來高難度「烈馬奔騰‧躍新春」火舞表演，最後在七彩絢麗的高空煙火秀中，將氣氛推向巔峰。

    大林車站創意花燈造景很吸睛。（大林鎮公所提供）

    圖
    圖 圖 圖
    圖
    圖
