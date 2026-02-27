CNN票選台灣八大祕境！石門老梅綠石槽變身抹茶綠地毯

春風吹拂北海岸，北海岸季節限定美景石門老梅綠石槽呈現綠油油一片，宛若綠抹茶地毯。（圖為交通部觀光署北觀處提供）

春風吹拂北海岸，季節限定美景石門老梅綠石槽呈現綠油油一片，宛若綠抹茶地毯，目前覆蓋率5到6成，逐漸進入最佳觀賞期，吸引很多民眾拍美景。交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）代理處長吳建志表示，從現在開始到5月中，喜歡攝影拍照或欣賞美景，要把握欣賞時機。相關詳情可上網搜尋北觀處官網 。

吳建志說，老梅綠石槽曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，為北海岸獨特的海蝕地形，原本為火山岩層經長時間海浪侵蝕形成的溝槽地貌。每年約3月至5月間，石槽表面會覆上一層鮮綠色海藻（石蓴），呈現短暫卻絢麗的自然景觀。近期氣候穩定、日照充足，使得綠藻生長狀況良好，覆蓋率約達50％，正是旅遊與拍照打卡的最佳時機。清晨時分，陽光斜射在綠石槽與海面上，色彩層次分明，是攝影玩家公認的「黃金時段」，當地居民說，來到現場看會更震撼、更有感覺。

吳建志提醒，不要踩在石槽上面拍攝，違反者最高可罰3萬元，因為踩踏會影響海藻、孢子的生長，會有志工巡查勸導、提醒。綠石槽滑溜容易滑倒，民眾切勿踩踏石槽破壞生長環境，建議在沙灘處欣賞，一起保護季節限定夢幻美境。

老梅綠石槽順遊景點有富基漁港、富貴角燈塔、石門洞等都適合全家出遊。民眾可於淡水捷運站前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的淡水或基隆客運（862、863公車）；或於淡水捷運站前搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」（716 路線）於老梅站下車，直行過老梅社區可到達。

