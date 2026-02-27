為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陽明交大電機系啟動北加州暑期研究實習 鏈結矽谷創新核心

    2026/02/27 10:30 記者林曉雲／台北報導
    陽明交大電機系今年啟動北加州暑期研究實習，鏈結矽谷創新核心。（陽明交大電機系提供）

    陽明交大電機系今年啟動北加州暑期研究實習，鏈結矽谷創新核心。（陽明交大電機系提供）

    國立陽明交通大學電機工程學系今年啟動「北加州頂尖大學暑期研究實習暨矽谷企業參訪」計畫，陽明交大電機系系主任方凱田帶隊，率領學生於今（2025）年7至8月、為期約兩個月前往美國北加州，進入史丹佛大學（Stanford University）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及戴維斯分校（UC Davis）等國際知名大學實驗室，參與前瞻研究主題，並安排實地走訪矽谷重要科技企業，拓展學生對全球科技創新生態的理解。

    方凱田表示，為培育具國際視野與前瞻研究能力的科技人才，電機系持續深化國際學研交流，近年推動「陽明交大電機菁英海外研習獎學金」，系統性支持學生參與海外研究、國際交流與產業接軌，打造從校園走向世界的學研培育路徑；北加州頂尖大學暑期研究實習暨矽谷企業參訪計畫，除了學術研究實習外，亦規劃參訪 Google、NVIDIA、Meta 等具指標性的國際科技企業，讓學生近距離了解人工智慧、半導體、通訊與運算等關鍵技術的實務應用與產業趨勢，強化學術研究與產業發展之間的連結。

    方凱田指出，電機資訊已成為推動科技產業升級的關鍵基礎，並持續深化至智慧晶片設計、人型機器人與低軌衛星通訊等前瞻領域，系所透過國際研究實習與學研交流，讓學生提早進入全球創新前線，培養高階研究能力與跨領域整合視野，以回應科技快速演進與產業轉型的需求。

    電機系副系主任簡鳳村表示，電機系亦長期規劃多元且具延續性的國際學習路徑，結合暑期研究實習、國際交換與學研合作，逐步建立穩定的海外學研交流網路，協助學生於在學期間累積實質的國際研究與產業接軌經驗，陽明交大電機系整合多項資源，建構「電機系專屬獎學金全攻略」，讓學生於4年學習期間，透過新生獎學金、學業表現、研究與競賽成果，以及國際交流等多元管道，累計可獲得最高逾百萬元的獎學金支持，有效降低學生投入研究與國際學習的經濟門檻。

    陽明交大電機系今年啟動北加州暑期研究實習，鏈結矽谷創新核心。（陽明交大電機系提供）

    陽明交大電機系今年啟動北加州暑期研究實習，鏈結矽谷創新核心。（陽明交大電機系提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播