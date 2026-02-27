陽明交大電機系啟動北加州暑期研究實習 鏈結矽谷創新核心

陽明交大電機系今年啟動北加州暑期研究實習，鏈結矽谷創新核心。（陽明交大電機系提供）

國立陽明交通大學電機工程學系今年啟動「北加州頂尖大學暑期研究實習暨矽谷企業參訪」計畫，陽明交大電機系系主任方凱田帶隊，率領學生於今（2025）年7至8月、為期約兩個月前往美國北加州，進入史丹佛大學（Stanford University）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及戴維斯分校（UC Davis）等國際知名大學實驗室，參與前瞻研究主題，並安排實地走訪矽谷重要科技企業，拓展學生對全球科技創新生態的理解。

方凱田表示，為培育具國際視野與前瞻研究能力的科技人才，電機系持續深化國際學研交流，近年推動「陽明交大電機菁英海外研習獎學金」，系統性支持學生參與海外研究、國際交流與產業接軌，打造從校園走向世界的學研培育路徑；北加州頂尖大學暑期研究實習暨矽谷企業參訪計畫，除了學術研究實習外，亦規劃參訪 Google、NVIDIA、Meta 等具指標性的國際科技企業，讓學生近距離了解人工智慧、半導體、通訊與運算等關鍵技術的實務應用與產業趨勢，強化學術研究與產業發展之間的連結。

請繼續往下閱讀...

方凱田指出，電機資訊已成為推動科技產業升級的關鍵基礎，並持續深化至智慧晶片設計、人型機器人與低軌衛星通訊等前瞻領域，系所透過國際研究實習與學研交流，讓學生提早進入全球創新前線，培養高階研究能力與跨領域整合視野，以回應科技快速演進與產業轉型的需求。

電機系副系主任簡鳳村表示，電機系亦長期規劃多元且具延續性的國際學習路徑，結合暑期研究實習、國際交換與學研合作，逐步建立穩定的海外學研交流網路，協助學生於在學期間累積實質的國際研究與產業接軌經驗，陽明交大電機系整合多項資源，建構「電機系專屬獎學金全攻略」，讓學生於4年學習期間，透過新生獎學金、學業表現、研究與競賽成果，以及國際交流等多元管道，累計可獲得最高逾百萬元的獎學金支持，有效降低學生投入研究與國際學習的經濟門檻。

陽明交大電機系今年啟動北加州暑期研究實習，鏈結矽谷創新核心。（陽明交大電機系提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法