快來斷捨離！大型家具免費丟 彰化市清潔隊：把握最後2天

彰化市清潔隊將從3月1日起，單一床墊清運也要收費了，讓清潔隊連續兩個月來清運廢床墊變成床墊山。（彰化市清潔隊提供）

彰化市清潔隊將從3月1日起依照縣府新規定，實施單一床墊與單一家具清運收費辦法，許多人都在問，今天（27日）起就展開228連假，還可以登記免費大型家具清運嗎？彰化市清潔隊表示，請民眾把握最後2天，網路登記時間到2月28日夜間11點59分59秒！

彰化市清潔隊指出，因為2月27日清潔隊隊部行政人員有上班，民眾要登記大型家具清運，可以上網登記，也可以直接打電話到清潔隊登記。2月28日除了清運人員以外都休假，民眾必須自行上網登記，由於網路登記截止時間，就是到2月28日晚上24點之前。

彰化市民為了把握「免費」清運大型家具的最後時段，也讓登記數量暴增，今年元旦到2月26日登記件數為7894件，足足是去年同期的2倍多。春節過後迄今的登記件數，就累計了將近2000件。彰化市清潔隊長張筱薇指出，大多數人趕在春節前大掃除，順便登記清運家具，也有不少人趁著9天年假整理家園，趁著免費清運再「斷捨離」一波家具。

張筱薇強調，因為彰化市將從3月1日起依照縣府最新公告修正「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」，未來彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具只要是單一個物品，都要收費清運。從3月1日起，民眾委託清潔隊來清運大型家具，必須登記與繳清費用，並自行搬運到門口的安全空間，將派稽查員到場確認無誤，再由隊員來負責清運。

彰化市清潔隊將從3月1日起依照縣府新規定收費，收費辦法如下：雙人床墊400元、單人床墊200元、桌子一張200元、椅子一張100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、3人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等，其他如冰箱、魚缸等都依長寬高來收費。

彰化市清潔隊將從3月1日起按照縣府公布的收費新制施行，單一家具清運都要收費，也讓民眾瘋狂斷捨離。（彰化縣環保局提供）

