「入住古蹟」不是夢！ 台南321巷藝術聚落3月起閉園整備

321巷藝術聚落春節期間藝文活動豐富多元。（南市文化局提供）

台南文化旅遊版圖再添新亮點！深受藝文圈喜愛的「321巷藝術聚落」在完成為期3年的古蹟修復與景觀營造後，正式找到新經營團隊，將由承億文旅取得9年營運權，統籌園區未來發展。園區自3月1日起閉園整備，預計今年下半年以全新定位重新對外開放，為台南再掀一波文化觀光話題。

文化局表示，321巷藝術聚落原為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，歷史底蘊深厚，見證城市發展軌跡。自2013年起引進藝文團隊進駐活化，逐步形塑為集創作、展演與公共交流於一身的藝文場域，被不少民眾暱稱為「都市桃花源」，也是台南重要的新創藝術平台。

隨著硬體修復階段性完成，園區邁入轉型新階段，市府於2025年啟動公開招商程序，最終由承億文旅脫穎而出。未來將導入專業經營管理機制，結合文化資產保存、策展規劃與深度旅宿體驗，打造兼具歷史風貌與文化觀光效益的複合型藝術園區。

承億文旅長期以「文化策展型旅宿」為品牌核心，強調每間旅店都融入在地風物與城市情感，讓旅宿成為可被閱讀、被感受的空間。此次進駐321巷藝術聚落，除延續原有扶植多元藝文創作的精神，也將首度導入「入住古蹟」概念，結合住宿與文化體驗，讓民眾在歷史場域中展開深度探索，創造不同於一般觀光的體驗模式。

值得一提的是，園區於春節期間推出「馬上．穿越」NPC時光旅人導覽、「馬上．看戲」社區匯演、劇團展演、讀劇馬拉松及日式茶席等系列活動，吸引不少民眾走春打卡，展現長年累積的藝文能量與市場潛力，也為閉園前畫下熱鬧句點。

文化局提醒，321巷藝術聚落自3月1日起暫停對外開放，進行整備作業，請市民與遊客留意。待下半年重新亮相，這座融合古蹟風華與當代創意的文化新地標，可望再為台南旅遊注入嶄新想像。

被喻為「市區桃花源」的台南321巷藝術聚落將首度轉型文化旅宿。（記者洪瑞琴攝）

321巷藝術聚落綠意盎然。（記者洪瑞琴攝）

