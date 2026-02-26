彰化縣全拓工業董事長砸千萬 招待員工前進東京看經典賽

全拓工業董事長吳崇讓砸千萬元，帶著60多名員工一起去東京看經典賽。（取自全拓工業臉書）

2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月開打，門票搶翻天，有「幸福企業」稱號的彰化縣全拓工業，董事長吳崇讓霸氣豪砸1000多萬元，要帶全公司60多名員工前進東京大巨蛋，包吃包住包玩，最重要的是要看台灣隊4場賽事，為台灣隊加油！

吳崇讓表示，這次東京大巨蛋7日之旅，全數費用由公司負責，有60多人參加，也有10多人不感興趣放棄報名，直接休假。3月3日出發，3月9日返程，工廠在這7天停止生產與上班，訂單都已提前出貨完成。

吳崇讓指出，他喜歡運動，也是游泳好手，從小就會半夜起床看棒球賽，2024年看到台灣隊在世界12強拿下冠軍，真的讓人非常感動。當時就下定決心，2026年一定要出國到東京大巨蛋看經典賽，而且還要帶著全體員工一起去看。

為了讓Team Taiwan美夢成真，吳崇讓提早準備，從住宿、機票到門票，全都打點到位，砸千萬也不手軟。他強調，棒球重視團隊精神，有投打兼備的二刀流，超強游擊手也可以是強打，隨時都能夠補位；他把員工視為資產，也希望員工擁有隨時補位的彈性與能力。他每次出國也會帶10多名不分階層員工出去進行學習之旅，只是這次是全員出發，一起前進日本看經典賽。

全拓工業位於彰化縣花壇鄉，專精高階車輛的油封，打入歐洲頂級超跑供應鏈，吳崇讓以擁有多輛超跑聞名，因工廠既不上市也不上櫃，盈餘用來回饋員工，這次帶全員前進東京看經典賽，員工驚喜連連，更讓許多人羨慕不已。

全拓工業董事長吳崇讓帶著超跑現身母校彰安國中。（資料照，彰安國中提供）

