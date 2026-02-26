控社群用AI生成圖片指涉不當管教 基隆高中校長要求「我是基隆人」限時更正

臉書社群「我是基隆人」po出教師疑似不當管教事件報導，圖片的文字指涉國立基隆高中；校長鍾定先出面抗議，要求限時澄清。（圖翻攝自我是基隆人臉書）

國立基隆高中校長鍾定先今（26日）傍晚在社群發嚴正聲明，批評「我是基隆人」po出基隆市某高中，疑似發生教師不當管教事件新聞報導時，使用AI產生的圖片，圖片中的標題直指「基隆高中變軍營？成績差竟罰開合跳」，指基隆高中為當事學校，與事實完全不符，已嚴重損害校譽。

鍾定先限時24小時內要求臉書社群「我是基隆人」更正，並另做說明與解釋，以正視聽，否則將報警，並保留相關法律權益。學校也將寄發存證信函，期盼未來不要再發生類似事情，造成學校困擾。

鍾定先今（26日）傍晚在社群媒體臉書、LINE的教育群組中嚴正聲明，鍾定先說，此案為基隆市某市立高中所發生事件，並由基隆市政府教育處發布新聞稿說明；再者，國立基隆高中屬於國立學校，由教育部國教署管轄，非屬基隆市教育處所管轄，而本案巳由基隆市府嚴正處理中，並不是基隆高中教師所為，而圖片內容卻以基隆高中為名，嚴重損及本校的名譽，他跟學校全體教職員表達遺憾與抗議。

鍾定先強調，臉書社群「我是基隆人」po出基隆市某高中疑似發生教師不當管教事件新聞報導時，使用AI產生的圖片，圖片中的標題文字「基隆高中變軍營？成績差竟罰開合跳」，國立基隆高中並非家長投訴的學校，圖片與標題皆與事實完全不符，已嚴重損害校譽。

國立基中請求「我是基隆人」PO文的版主，務必立即撤下相關圖片，並另作說明與解釋，以正視聽；另外，學校亦保留相關法律權益，盡全力維護學校自1927年創立迄今的校譽及教師的尊嚴。也請基隆高中畢業的校友、在校的學生積極釐清，不要以訛傳訛。

本案源自基隆市1所市屬高中教師遭學生家長投訴遭不當管教，家長指女兒成績未達標，被老師處罰開合跳，最高1次要跳800次。基隆市政府教育處長徐嬿立今（26日）表示將啟動調查，未來經查證若屬實、且情節重大，將依「教師法」及相關規定，由教師成績考核委員會議處，最重將可解聘這名老師，以維護學生受教權益。至截稿前，無法獲知該老師對此事說法。不過臉書社群使用AI產生的圖片，

