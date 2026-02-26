為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    控社群用AI生成圖片指涉不當管教 基隆高中校長要求「我是基隆人」限時更正

    2026/02/26 21:33 記者俞肇福／基隆報導
    臉書社群「我是基隆人」po出教師疑似不當管教事件報導，圖片的文字指涉國立基隆高中；校長鍾定先出面抗議，要求限時澄清。（圖翻攝自我是基隆人臉書）

    臉書社群「我是基隆人」po出教師疑似不當管教事件報導，圖片的文字指涉國立基隆高中；校長鍾定先出面抗議，要求限時澄清。（圖翻攝自我是基隆人臉書）

    國立基隆高中校長鍾定先今（26日）傍晚在社群發嚴正聲明，批評「我是基隆人」po出基隆市某高中，疑似發生教師不當管教事件新聞報導時，使用AI產生的圖片，圖片中的標題直指「基隆高中變軍營？成績差竟罰開合跳」，指基隆高中為當事學校，與事實完全不符，已嚴重損害校譽。

    鍾定先限時24小時內要求臉書社群「我是基隆人」更正，並另做說明與解釋，以正視聽，否則將報警，並保留相關法律權益。學校也將寄發存證信函，期盼未來不要再發生類似事情，造成學校困擾。

    鍾定先今（26日）傍晚在社群媒體臉書、LINE的教育群組中嚴正聲明，鍾定先說，此案為基隆市某市立高中所發生事件，並由基隆市政府教育處發布新聞稿說明；再者，國立基隆高中屬於國立學校，由教育部國教署管轄，非屬基隆市教育處所管轄，而本案巳由基隆市府嚴正處理中，並不是基隆高中教師所為，而圖片內容卻以基隆高中為名，嚴重損及本校的名譽，他跟學校全體教職員表達遺憾與抗議。

    鍾定先強調，臉書社群「我是基隆人」po出基隆市某高中疑似發生教師不當管教事件新聞報導時，使用AI產生的圖片，圖片中的標題文字「基隆高中變軍營？成績差竟罰開合跳」，國立基隆高中並非家長投訴的學校，圖片與標題皆與事實完全不符，已嚴重損害校譽。

    國立基中請求「我是基隆人」PO文的版主，務必立即撤下相關圖片，並另作說明與解釋，以正視聽；另外，學校亦保留相關法律權益，盡全力維護學校自1927年創立迄今的校譽及教師的尊嚴。也請基隆高中畢業的校友、在校的學生積極釐清，不要以訛傳訛。

    本案源自基隆市1所市屬高中教師遭學生家長投訴遭不當管教，家長指女兒成績未達標，被老師處罰開合跳，最高1次要跳800次。基隆市政府教育處長徐嬿立今（26日）表示將啟動調查，未來經查證若屬實、且情節重大，將依「教師法」及相關規定，由教師成績考核委員會議處，最重將可解聘這名老師，以維護學生受教權益。至截稿前，無法獲知該老師對此事說法。不過臉書社群使用AI產生的圖片，

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播