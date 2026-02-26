為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北燈節西門町Baby Molly亮燈！LABUBU、WBC熊讚燈組必拍

    2026/02/26 21:22 記者孫唯容／台北報導
    台北燈節西門展區的Baby Molly主燈亮燈。（記者孫唯容攝）

    台北燈節西門展區的Baby Molly主燈亮燈。（記者孫唯容攝）

    2026台北燈節打造「雙展區、雙IP」，西門町展區與泡泡瑪特合作，以6個人氣IP最新馬年造型為主軸，打造5座燈組，台北市長蔣萬安今晚（26日）點亮高達8公尺的Baby Molly主燈，現場響起輕柔的音樂，並噴發泡泡的七彩光影，顯露夢幻氛圍，民眾紛紛喊出「好可愛」。

    西門展區六大IP燈組皆以馬年限定造型呈現，除了Baby Molly主燈，還有6公尺高的青花瓷款星星人燈組，坐落於捷運西門站6號出口上方，打造燈組與地景結合的特色，沿成都路往中華路方向，可以看到Hirono小野與LABUBU兩組燈組，Skullpanda與DIMOO的燈組融合台北元素，可以看到貓空纜車、兒童新樂園、大湖公園等地景。現場民眾多與Baby Molly主燈、LABUBU合影，其餘燈飾討論熱度不高。

    蔣萬安說，個人最喜歡星星人燈組，他一定會帶二寶、三寶與老闆（太太）一起來賞燈，今年適逢馬年，他自己也屬馬，所以很多朋友都說今年一定要去安太歲，但是比安太歲更重要的是要「安太座」，歡迎大家一起攜家帶眷來，台北燈節一起賞燈。

    觀傳局說，西門展區也推出傳統花燈、在地特色燈組、藝術家燈組，包含中山堂廣場展出近100件全國競賽傳統花燈，在地宮廟及企業也祈福、招財等喜氣的主題燈組。此外，台北燈節展期時值WBC世界棒球經典賽期間，觀傳局也在西門展區推出「揮出夢想經典熊讚」燈組，限定期間加設加油牆，邀請所有民眾一起來西門展區為中華隊加油應援。

    觀傳局說，2026台北燈節自2月25日至3月15日，共19天，開展時間為平日17時至22時、假日14時至22時，每日亮燈時間為17時至22時，Baby Molly主燈秀時間則為2月26日開始18時至22時，每20分鐘展演1次。觀傳局也提醒，燈節期間展區及周邊禁止吸菸，以提供民眾舒適的賞燈體驗，若民眾有吸菸需求請至指定吸菸區。

    民眾搶拍LABUBU。（記者孫唯容攝）

    民眾搶拍LABUBU。（記者孫唯容攝）

