搭五分車去看蘭展！台糖烏樹林每天14班 賞花賞景一次完成

台灣國際蘭展期間，台糖烏樹林推出限定五分車，10分鐘就可直達蘭展會場。（台糖公司提供）

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展明（27）日在台南後壁區嬌豔開展，台糖烏樹林休閒園區特別推出「蘭展限定五分車」，只要10分鐘就載遊客直達蘭展會場，免去找車位停車之苦，還能飽覽沿途田園風光，即日起到3月16日歡迎搭乘台糖烏樹林五分車，到花卉創新園區欣賞蘭花展。

台糖說，台灣蘭展是國際花卉界年度盛事，每年都吸引超過百萬人次國際買家與遊客到場賞蘭及買花，停車是最大問題，因此，鄰近活動會場的台糖烏樹林園區特別開設五分車，載遊客往返蘭展會場，單程只要10分鐘，沿途有景色宜人的田園風光，並有專人導覽解說，讓民眾在逛蘭展同時也有機會體驗觀光五分車的魅力，省去找車位之苦。

台糖說明，2月27日起到3月16日，每天共有14班次列車往返烏樹林園區及蘭展會場，第1班從烏樹林出發的列車為上午9點，除了正中午、每整點發車，末班車為下午4點；首班從蘭展會場開往烏樹林的列車為上午9點半，同樣每隔1小時發出1班車（中午12點半休息），最晚發車時間為下午4點半。

台糖說，蘭展限定五分車來回全票票價為100元、優待票50元，烏樹林車站售票處也有販售蘭展門票，每張150元。蘭展期間，持蘭展票根逛烏樹林休閒園區鐵道博物館可另享門票優惠，園區內還有刺激有趣又饒富教育意義的地震體驗館，販售台糖各式優質產品。蘭展期間歡迎民眾選搭烏樹林五分車逛展。

台灣國際蘭展期間，台糖烏樹林休閒園區五分車班發車時間。（台糖公司提供）

