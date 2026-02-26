中捷綠線延伸大坑、彰化綜規案送交部 估9年完工

中捷綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告提交通部審議。（圖：市府提供）

台中捷運綠線延伸重大進展！台中市政府今天將「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」提送交通部審議，後續將報請行政院核定；捷運工程局指出，相關延伸工程估需600餘億，經行政院核定後，預估約9年完成建設，朝「中彰30分鐘生活圈」目標邁進。

台中捷運綠線延伸線自2024年獲行政院核定可行性研究後，費時兩年作業，台中市政府今天正式將「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」提送交通部審議。

台中市捷工局長蘇瑞文指出，中捷綠線延伸線全長約10.041公里，採全線高架設計，規劃設置8座車站，全線估約需600億預算打造；北段「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，全長約2.466公里，將新設2座高架車站，估約需200億經費；南段「彰化延伸段」自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區往彰化市延伸，銜接彰化鐵路高架化後新設金馬站，全長約7.575公里，規劃6座高架車站，估約需400餘億。

蘇瑞文指出，北段延伸大坑線完工後可有效紓解松竹路與大坑地區交通壅塞，改善假日觀光旅次集中情形，提升山城觀光與休憩交通品質；南段延伸進彰化段，則強化烏日與彰化生活圈連結，提升跨縣市通勤效率，串聯台中、烏日與彰化三地運輸節點，估若搭捷運綠線進台中市，所需時間將能大幅縮短在30分鐘內，達成中彰30分鐘生活圈目標，更能帶動區域均衡發展。

捷工局另指出，台中捷運綠線延伸線自2024年1月取得行政院核定可行性研究後，即同步展開綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，全面檢視路線配置、車站設置、工程技術標準、用地取得及土地開發策略，並召開公聽會廣納地方意見，2月11日由台中市政府與彰化縣政府召開「捷運共同推動小組會議」，會中原則通過捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告，市府依審議意見完成修正後，今提送中央審議。

中捷綠線延伸大坑段將設兩站點。（圖：市府提供）

中捷綠線延伸彰化段將設6處站點。（圖：市府提供）

