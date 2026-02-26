為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    育兒減少工時經費擠壓托嬰空間？北市勞動局：調整預算執行

    2026/02/26 13:12 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安本週在市政會議宣布，3月1日起將推動「育兒減少工時」試辦計畫，引起熱議。（資料照）

    台北市長蔣萬安本週在市政會議宣布，3月1日起將推動「育兒減少工時」試辦計畫，引起熱議。（資料照）

    台北市長蔣萬安昨宣布，3月1日起將推動「育兒減少工時」試辦計畫，引起熱議。台北市議員許淑華今早在臉書發文，質疑目前計畫550萬元經費，原本是用於補助企業增設托嬰設施設備，如果經費被挪作減少工時補助，今年企業想設置托嬰空間是否會受影響？台北市勞動局長王秋冬今接受媒體採訪，表示「完全不會受到影響」，因推動育兒減少工時計畫，預算執行會做一些調整，如挪調中央補助等。

    許淑華指出，今年1月審預算時，勞動局沒提出此政策，也沒有新增任何該項目的預算，怎麼過了1個月市長就馬上宣布，急著在3月1日即刻實施，難道是在「即刻救援」誰呢？記者也問勞動局，計畫預算是否列入今年預算書？議會是否知道將會推動此計畫？王秋冬強調，新政策需搜集相關反應，才能正式在明年度編入主要預算。

    至於經費如何推估、是否掌握受惠人數或是有需求的公司數量，王秋冬說，過去沒有資料可以參考，這次計畫是用去年申請相關托兒措施補助的139家企業推算。市府也強調，政策初期為「示範性質」，會根據開放申請後的實際收件狀況，進行滾動式檢討與修正。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播