育兒減少工時經費擠壓托嬰空間？北市勞動局：調整預算執行

台北市長蔣萬安昨宣布，3月1日起將推動「育兒減少工時」試辦計畫，引起熱議。台北市議員許淑華今早在臉書發文，質疑目前計畫550萬元經費，原本是用於補助企業增設托嬰設施設備，如果經費被挪作減少工時補助，今年企業想設置托嬰空間是否會受影響？台北市勞動局長王秋冬今接受媒體採訪，表示「完全不會受到影響」，因推動育兒減少工時計畫，預算執行會做一些調整，如挪調中央補助等。

許淑華指出，今年1月審預算時，勞動局沒提出此政策，也沒有新增任何該項目的預算，怎麼過了1個月市長就馬上宣布，急著在3月1日即刻實施，難道是在「即刻救援」誰呢？記者也問勞動局，計畫預算是否列入今年預算書？議會是否知道將會推動此計畫？王秋冬強調，新政策需搜集相關反應，才能正式在明年度編入主要預算。

至於經費如何推估、是否掌握受惠人數或是有需求的公司數量，王秋冬說，過去沒有資料可以參考，這次計畫是用去年申請相關托兒措施補助的139家企業推算。市府也強調，政策初期為「示範性質」，會根據開放申請後的實際收件狀況，進行滾動式檢討與修正。

