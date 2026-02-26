桃園圖書館「學生公共服務」 3/1起40分館名額、預約一站完成

升級版「學生公共服務」線上預約申請服務讓學生申請公共服務更便利。（桃園市政府提供）

桃園市立圖書館3月1日起推出升級版「學生公共服務」線上預約申請服務，市內40間分館的服務時段將統一在桃園市立圖書館官方網站公布，國、高中學生或自學團體都可透過單一入口即時查詢各分館名額並完成線上預約申請，首波將於3月1日上午9點起受理今年4月到6月間學生公共服務時段的申請報名。

學生公共服務的項目為整理館內圖書，包括上架、巡查、整理等，也須配合其他臨時交辦事項，過去學生想要申請服務，須到各分館查詢並登記公共服務時段，並不方便；桃園市立圖書館為提升學生公共服務的報名便利性，3月1日起推出升級版「學生公共服務」線上預約申請服務，整合40間分館的學生公共服務報名管道，提供即時、便利的學生公共服務預約申請平台。

新系統已新增服勤前提醒通知、線上取消功能，可提醒學生依時到館服務，或於臨時狀況發生時即時取消，避免名額浪費，桃園市立圖書館表示，新系統採「每季」事先預約制，每年的3月1日、6月1日、9月1日、12月1日，將會開放下一季的公共服務時段預約申請，額滿為止，盼完善的預約機制能協助學生提早規劃服務時程，以妥善安排學習與公共服務時間；桃園市立圖書館持續透過系統化管理，協助各分館即時掌握服務執行情形，期能維護服務秩序、公平性，並引導學生培養守時與負責的態度。



