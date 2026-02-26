苗栗後龍慈雲宮慶元宵 3/1至3/3「攻炮城」拿金幣

苗縣後龍慈雲宮慶元宵，3月1日-3月3日攻炮城，民眾可挑戰拿金幣。（記者蔡政珉攝）

逾200年歷史的苗栗縣後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」活動，過往吸引不少民眾挑戰丟擲鞭炮試手氣，慈雲宮廟方今天與苗栗縣政府宣布，今年慈雲宮慶元宵「攻炮城」活動將於3月1日至3月3日晚間6點半舉辦。

慈雲宮指出，28日傍晚5點30分開始在慈雲宮廟前廣場由知名藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗主持節目，將有眾多藝人帶來精彩表演；至於攻炮城重頭戲，則於3月1至3月3日晚間6點半舉辦，民眾可挑戰拿金幣、家電等大獎。

攻炮城活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈豐富。

「慈雲宮攻炮城」的習俗最早源自於清朝時期，獲登錄為苗栗縣無形文化資產，相傳以往後龍地區瘟疫肆虐，但偏鄉醫療又不發達，所以居民祈求媽祖庇佑，在媽祖指示下，鄉親在廟前架設炮城，透過擲炮驅趕瘟神，後來疫情不再蔓延，演變至今，成為當地元宵節特色活動。



