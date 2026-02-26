不熟則考績、飯碗難保　AI能力已成科技業標配

各行各業仍在感受AI帶來革新與衝擊之際，科技業已然進入強制員工使用甚至追蹤使用情況階段，納入考績衡量生產力提升。一些公司在招聘時不錄用無法證明具AI熟練度的應徵者。

華爾街日報指出，從小型新創公司到包括亞馬遜（Amazon）、Google以及Meta Platforms在內的科技巨頭著眼生產力提升，都在評量員工人工智慧（AI）工具使用情況，某些情況下納入考績；一些職位若求職者無法證明具備AI熟練度，會直接被刷掉。

擁有300名員工的數位行銷新創公司Conductor，執行長 伯斯梅尼克（Seth Besmertnik）說：「我們採用胡蘿蔔加棍子策略。一家公司要蓬勃發展，唯一方法就是讓所有員工都具備高水準能力。」

伯斯梅尼克今年初開始在全公司績效評估中納入AI使用情況，員工會獲得1到5分的AI能力評分。例如創造能改善他人工作流程系統者可得5分。他還設立新獎項：誰能設計出最高效的AI流程，就能贏得價值數千美元的度假獎金。

他也不考慮聘用無法熟練使用AI工具的應徵者。赴 Conductor面試的求職者，會接受使用AI解決問題能力的測試。他們必須說明選擇某項工具的理由，以及如時光回到6個月前，會如何用不同方法處理問題。

根據AI顧問公司Section一項調查，截至去年10月，約42%科技業員工稱直屬主管期望他們在日常工作中使用 AI，高於8個月前的32%。

賓州大學華頓商學院（Warton School of the University of Pennsylvania）與市場研究顧問公司 GBK Collective的最新調查則顯示，近半數科技與電信公司稱生成式AI投資帶來正向回報，高於整體產業平均的35%。

亞馬遜集團旗下的雲端運算平台亞馬遜網路服務（Amazon Web Services），軟體開發人員的主管擁有一個數據看板，可查看工程師使用AI工具情況。雖然這未直接納入績效評估，但在升遷時主管會考量誰全力投入AI。

Google今年首度將AI使用情況納入部分軟體工程師的考績，但不是強制性統一規定，據知情人士說法，各團隊與主管有裁量權；Google發言人表示，公司鼓勵所有員工，無論職位或層級，都將AI工具融入日常工作。

Meta的新績效評估制度也會將AI使用納入考量。評估系統可追蹤工程師透過AI撰寫多少程式碼，並含可為個人提供自身影響力分析的AI工具，員工可用於自我評量。

在微軟（Microsoft），主管在績效討論中也加入有關 AI使用的問題，員工應量化說明自己如何在工作流程中使用AI工具。

Salesforce是一家提供個人化客戶關係管理規劃與服務的網際網路企業，目前是全球市佔率最高的雲端客戶關係管理（CRM）平台。他們去年年底在內部數據看板中新增AI熟練度追蹤器。

雖然公司沒有設定必須達成的具體AI指標才能獲得優良考績，但新工具的使用與績效表現密切相關。公司表示如果不使用AI，很可能代表績效不佳。

例如，員工現在只能透過AI填特休假，大多數的自我評估和績效考核，也都是在AI助理的協助下完成。

專門研究未來工作趨勢的顧問艾略特（Brian Elliott）表示，為讓員工廣泛採用AI，大型科技公司面臨的壓力尤鉅。

他說：「像微軟、亞馬遜與Google這些公司，一開始就投入大量資金開發這些工具，如果他們無法在自家內部有效運作，就更難向客戶推銷。必須證明有投資報酬（ROI）。」

但華爾街日報指出，即便引領職場趨勢的科技業，也不易適應大量使用AI。科技業員工對AI的感受與一般大眾相似，包括懷疑它實際上能為自己節省多少時間。此外，他們也有相同焦慮：自家公司大談AI，最終將導致人力縮減。

前述賓州大學華頓商學院與GBK Collective最新調查的共同作者寇斯特（Jeremy Korst）說：「在科技業，這種情況會被放大。若員工相信這最終會導致他們失業，大家真認為他們會廣泛採用這項技術嗎？」

他表示，企業可以強制並衡量AI使用情況，但在落實時應秉持實驗精神（無論成功或失敗都予鼓勵），「然在大型組織中要做到這一點更難，並非每家公司都能做得好」。（編譯：陳亦偉）1150226

