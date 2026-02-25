獨家》台日友好！中壢仁海宮信眾 跨海為高市早苗點燈祈福

中壢仁海宮董事長王介禧很開心今年有信眾跨海為日本首相高市早苗點燈祈福。（記者李容萍攝）

全國各大廟宇新春期間開放信眾點燈祈福，建宮200年的中壢仁海宮何姓信眾近日花了5000元，指名為日本首相高市早苗跨海點了一盞媽祖殿上排闔家福燈，希望台日友好長存，同時保佑台灣安全，其他信眾得知暖喊「好讚！」廟方預計於3月15日開燈祈斗儀式正式開燈。

中壢仁海宮董事長王介禧今天（25日）豎起大拇指，讚許在美國出生的40多歲何姓信眾真的「非常有心在愛台灣」，對方去年開春曾為美國總統川普點燈，今年則是為高市早苗點燈，為台日友好再添佳話。中壢仁海宮預估今年點燈總數破20萬盞，目前點燈數已突破9成，網路點燈則有韓國男團跨海預約。

王介禧也預告，中壢仁海宮今年慶元宵摸彩大放送活動，響應國防部修訂發行《當危機來臨時：台灣全民安全指引》手冊（又稱「小橘書」），結合內政部於2月27日下午1點到5點在仁海宮廟前廣場牌樓辦理全民安全指引宣講會，邀請桃園市警察局長廖恆裕專題演講，還安排中壢媽主題曲主唱人魏小羽深情獻唱，黑金剛電音進場、四川變臉，以及薩克斯風與活力排舞演出；重頭戲是當天還有超狂摸彩抽大獎，獎品有蘋果手機、50吋電視、冰箱、洗衣機等家電等你抱回家！

中壢仁海宮信眾跨海為日本首相高市早苗點燈祈福。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮信眾跨海為高市早苗點燈祈福。（記者李容萍翻攝）

中壢仁海宮預計在3月15日的開燈祈斗儀式正式開燈。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮今年慶元宵活動結合辦理全民安全指引宣講會活動海報。（中壢仁海宮提供）

