    連公廁都美！屏東全新共融公園加花海過年吸人潮 估228連假又爆滿

    2026/02/25 23:20 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東新埤鄉綜合休閒公園的花海往年就相當有名，屏縣府及中央攜手斥資約1.2億元，深度改造成全新的共融公園，矗立的貓頭鷹遊具主體堪稱全台首見。（記者陳彥廷攝）

    屏東新埤鄉綜合休閒公園的花海往年就相當有名，屏縣府及中央攜手斥資約1.2億元，深度改造成全新的共融公園，矗立的貓頭鷹遊具主體堪稱全台首見。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府年初在新埤鄉正式啟用「貓頭鷹公園」，由於結合原有的花海，就成為闔家大小前往的最佳公園，過年期間天天吸引爆滿人潮，由於就在沿山公路可順道前往的地點，預計將在二二八連假再次成為旅途中繼站，吸引廣大親子造訪。

    新埤鄉綜合休閒公園的花海往年就相當有名，整個公園佔地廣大，屏縣府及中央攜手斥資約1.2億元，深度改造成為全新的共融公園，在1月底啟用，矗立的貓頭鷹遊具主體堪稱全台首見，不僅是顯眼的「地標」，也立刻成為爸媽「遛小孩」的最佳去處，在過年前就有許多人PO網分享，人氣在年前就已高漲。

    今年天氣好，花海在過年期間就已盛開，吸引人潮前來賞花，新埤鄉公所也在公園舉辦「錦馬獻瑞花海活動」，兩相加持下又有「特殊」的地利之便，在春節連假期間人潮絡繹不絕，公園內部10多格停車場根本不夠放，連通的屏118線沿線停滿車輛、綿延約1公里，是新埤鄉罕見的熱鬧。

    「從墾丁回來久聞盛名特來造訪！」家住內埔的徐姓民眾就帶著全家大小，收假前特地在枋寮右轉沿山公路轉屏118線造訪貓頭鷹公園，對以「貓頭鷹」為主軸的溜滑梯、爬網與鑽籠等多元立體遊戲空間感到驚艷，遊具完全結合外型，孩子也可在安全環境中盡情探索、挑戰自我，而且設計用心，連廁所都巧妙成為觀景台，尤其傍晚在光影及花海的襯托下，「連廁所都是景點」。

    屏縣府指出，屏東目前最新的共融公園即為新埤貓頭鷹公園及九如巴轆旗艦公園，2座公園在過年期間吸引爆滿人潮，9天連假分別有15萬及19萬人次造訪，預計二二八連假還會有一波人山人海；由於鄉公所有僱請專人導引，行車大致順暢，若接獲相關反映，將和鄉公所討論讓整體動線更佳。

    新埤鄉的貓頭鷹共融公園與花海共構。（記者陳彥廷攝）

    新埤鄉的貓頭鷹共融公園與花海共構。（記者陳彥廷攝）

    貓頭鷹共融公園在年假期間吸引大量親子。（記者陳彥廷攝）

    貓頭鷹共融公園在年假期間吸引大量親子。（記者陳彥廷攝）

    貓頭鷹共融公園與花海共構，公廁屋頂成為賞花觀景台。（記者陳彥廷攝）

    貓頭鷹共融公園與花海共構，公廁屋頂成為賞花觀景台。（記者陳彥廷攝）

