雲林最美媽祖廟持法媽祖宮 5千坪庭園祕境只在過年開放4天

飛天媽祖。（記者黃淑莉攝）

雲林虎尾持法媽祖宮春節期間參拜走春民眾絡繹不絕，除拜媽祖祈福、求財，還有要探訪一年只在過年期間開放的庭園祕境石雕媽祖園區、梳妝樓園區，占地5000坪的庭園景觀全園開放，有高8丈（約27公尺）的石雕媽祖、高3.6丈（約12公尺）的武德財神爺及結合建築、傳統木雕、石雕、交趾陶等工藝的庭園景觀。

持法媽祖宮位在國1虎尾交流道往高鐵雲林站方向路旁，周邊都是農田，獨特庭園造景、建築及工藝，有全台最美的媽祖廟美譽，今年春節廟方推出迎春祈福文化祭活動，有消災、祈福及賜平安的天官賜福平安橋、財神聚寶盆抓寶、向財神爺借發財金、祈求招財錢母，還有許多信眾期待的梳妝樓園區、石雕媽祖園區，一年只在過年初一至初四全園開放參觀。

有信徒為了參觀梳妝樓園區，連續多年每年過年專程從北部來參觀，廟方表示，初一至今每天來廟走春拜拜人潮穿流不息，石雕媽祖園區及梳妝樓園區只開放至初四下午5點，民眾可把握時間前往參觀。

石雕媽祖園區的庭台、樓閣、小橋流水等建築造景，石雕、彩繪、木雕、交趾陶等工藝之美令人讚嘆，還有高8丈、散髮、手持明珠及佛塵的石雕媽祖，整棵紅木雕成的武德財神爺高有3.6丈及飛天媽祖等神尊，都值得一看再看。

高3.6丈以整棵紅木雕成的武德財神爺。（記者黃淑莉攝）

虎尾持法媽祖宮庭園祕境石雕媽祖園區庭園造景。（記者黃淑莉攝）

虎尾持法媽祖宮庭園祕境石雕媽祖園區，高8丈的石雕媽祖。（記者黃淑莉攝）

虎尾持法媽祖宮庭園祕境石雕媽祖園區，入園就可欣賞歷代代表人物石雕像。（記者黃淑莉攝）

