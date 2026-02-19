為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹某國中棒球隊學生用鞭炮嚇貓 PO上網下場慘了！

    2026/02/19 11:00 記者洪美秀／新竹報導
    新竹縣傳出有國中棒球隊學生用鞭炮嚇貓，還將過程波上網，結果引來一片罵聲，受虐貓咪已被救援安置。（照片擷取自影片）

    新竹縣傳出有國中棒球隊學生用鞭炮嚇貓，還將過程波上網，結果引來一片罵聲，受虐貓咪已被救援安置。（照片擷取自影片）

    新竹縣有國中棒球隊學生疑似以鞭炮驚嚇及傷害貓隻情形，當事學生將鞭炮炸貓過程PO上網，還帶著嬉戲笑聲，已在網路引來罵聲。新竹縣動物保護防疫所指出，針對近日發生國中學生以鞭炮驚嚇並疑似傷害貓隻事件，已接獲通報後派員處理，受虐貓咪已由順利救援並帶回安置。初步檢查，貓咪雖受到嚴重驚嚇，但生命徵象穩定，已留所觀察，提供醫療照護及後續健康評估。

    新竹縣動保所強調，任何形式之騷擾、虐待或傷害動物行為，都已違反《動物保護法》第6條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」，將依同法第30條規定，處新臺幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；若涉及更嚴重傷害情節，亦將依法從嚴究辦。因此案行為人為未成年人，已同步聯繫校方及相關單位，並啟動輔導與生命教育機制，民眾若發現疑虐待動物情事，可撥打1959動物保護專線通報。

    新竹縣流浪動物珍愛協會接獲報案後前往救援，發現現場飼養環境惡劣，涉嫌虐貓的學生家裡共養3隻貓、2隻狗，2隻貓咪分別被關在鐵籠裡，1隻貓被鍊養限制活動，且沒有貓砂，大小便也直接落在籠內，加上環境髒亂，恐涉不當飼養。而現場2個籠子採前後擺放，案發當時鞭炮火光直接從前籠衝向後籠，導致2籠內貓咪極度驚恐。經檢視，3隻貓咪身上並無明顯炸傷痕跡。協會與動保人員已將3隻貓咪帶回動保所安置，後續將針對飼主是否違反動物保護法予以舉發。

    疑虐貓的棒球隊學生，學校已在FB上知悉此事，學校也發出聲明，對學生個人的行為，學校一定會進行相關的教育輔導和懲處，後續也會在生命教育、愛護動物等方面強化教育。

    新竹縣傳出有國中棒球隊學生用鞭炮嚇貓，還將過程波上網，結果引來一片罵聲，受虐貓咪已被救援安置。該學生的學校也在臉書發聲明。（擷取自學校臉書粉專）

    新竹縣傳出有國中棒球隊學生用鞭炮嚇貓，還將過程波上網，結果引來一片罵聲，受虐貓咪已被救援安置。該學生的學校也在臉書發聲明。（擷取自學校臉書粉專）

