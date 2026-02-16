嘉市檜意森活村春節照常營業 議員促保障原有員工權益

嘉義市檜意森活村因原營運商財務問題易主。（資料照）

嘉義市檜意森活村原營運廠商「檜意森活村股份有限公司」因財務問題惡性倒閉，阿里山林業鐵路及文化資產管理處上月終止合約、收回自行經營迄今1個月，春節期間照常營運，然有30多名員工受檜村公司積欠工資、資遣費、勞保費，年前面臨失業危機，市議員王浩建議嘉義市政府儘速開具檜村歇業事業證明，提供法律資源讓勞工取得司法債權證明。

市府勞工及青年發展處長林家緯表示，1月23日已進行勞資爭議調解，資方派代表人出席，不過勞資雙方未達共識，調解未成立；正在進行歇業認定程序，後續依程序寄發資料給勞工、檜村公司負責人，並協助勞工進行團體訴訟。

王浩表示，檜意森活村自2013年起委由檜村公司營運，超過30名員工，然而農曆年前1月15日與林鐵處的契約終止，面臨失業危機；員工事後發現，檜村公司有數個月沒有正常繳交勞保費用，跟員工收取「自付額」但沒有繳給勞保局，痛斥該公司是拿員工血汗錢做投資資金行為，應被強力譴責。

王浩表示，1月23日勞資爭議調解，公司沒有付該付的資遣費，包含預告工資、特休未休工資都一毛不付，根據勞動基準法，事業單位歇業、清算或宣告破產，積欠勞工工資與資遣費，就可以向勞保局申請墊償，他建議林鐵處盡力協助30多名員工的工作權，不能因檜村公司片面解約就突然失業，應有緩衝期作為保障；市府應儘速開具檜村公司歇業事業證明，提供法律資源協助勞工；請勞保局啟動協助勞工申請墊償基金作業；呼籲檜村公司負責人出面解決問題。

林鐵處表示，已保留現場3名管理人員，其餘20多名員工為檜村公司自營店的員工，也保障這些員工可優先以自己的名義承租自營店，目前正與店家逐一詳細諮詢並進行換約程序。

