    首頁 > 生活

    馬祖濃霧亂交通！南竿、北竿航班取消 新台馬輪載329旅客返台

    2026/02/15 13:32 記者俞肇福／綜合報導
    馬祖南竿鄉、北竿鄉今天上午出現濃霧，造成飛機無法正常起降，民眾紛紛改搭船離馬赴台。（圖為連江縣政府提供）

    今天（15日）適逢農曆春節小年夜，但離島馬祖的空中交通卻因天候因素受到嚴重影響。受到濃霧影響，南竿機場早上能見度不到300公尺、北竿機場不到200公尺，能見度不佳，馬祖南竿機場及北竿機場航班，今天早上班機均取消起降，預估今天下午班機也將取消。

    連江縣交通旅遊局緊急通知鄉親改搭新台馬輪返回台灣，新台馬輪因此延後開船，總共329人搭船返台。

    交通旅遊局局長陳如嵐表示，因天候因素，新台馬輪15日航班，延後至中午12點從馬祖南竿開往基隆；原訂位搭船回台灣的旅客與鄉親共100人，推估因為濃霧導致飛機取消航班，臨時增加229人，總計載運329人前往台灣。

    新台馬輪原訂15日晚間從基隆開航前往馬祖，但因海象不佳宣布停航；台馬之星15日晚間10點基隆開航，抵馬祖後不返回基隆。

    馬祖今天上午濃霧，包括南竿機場、北竿機場濃霧籠罩，飛機均取消降落，本該人聲鼎沸的南竿機場，空蕩蕩一片沒有旅客。（記者俞肇福翻攝）

