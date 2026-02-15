越南過年習俗「廣發紅包」！每戶發一大疊可破百包

移民署北區事務大隊台北市服務站邀請來自越南的新住民關美芳，帶大家一起認識越南年節習俗。（移民署北區事務大隊台北市服務站皮提供）

農曆新年腳步將近，年味不只在街頭燈籠與春聯裡，也在文化交流中悄悄發酵。移民署北區事務大隊台北市服務站近日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請來自越南的新住民關美芳，帶大家一起認識越南年節習俗，越南過年重視「廣發紅包」，象徵分享好運、廣結善緣，金額約在1至5萬越南幣（約新台幣20至100元），雖然不多孩子卻能拿到一大疊紅包，也令他們非常開心。

越南農曆過年祭祖、圍爐、團聚樣樣不能少，關美芳指出，說明「闖家（Xong Nha）」是重要及講究的習俗之一，越南重視初一至初三皆要至親友、鄰居家拜年，尤其新年初一第一位踏進家門的人，更被視為象徵未來整年的運勢，期許新的一年更加平安及順遂。

而紅包文化更是讓人眼睛一亮，不同於台灣常見發大面額紅包給至親好友，越南講究「廣發紅包」，象徵分享好運、廣結善緣。過年期間走春拜年是重頭戲，每戶人家往往準備數十甚至上百個紅包，金額雖不高，約1至5萬越南幣，但孩子們開心地一包包數著紅包數量，樂趣遠勝於金額，場面熱鬧又喜氣洋洋。

台北市服務站主任蘇慧雯提醒，歡慶團圓之際，請勿自國外寄送肉製品來台，也不要購買不明來源的肉品，違者最高可處100萬元罰鍰。同時也要提高反詐騙警覺，切勿輕信「高薪兼職」或「代收包裹」等話術，以免淪為詐騙集團的共犯，不僅須負擔法律刑責，更會影響在台的居留權益。

