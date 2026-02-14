北市爭取「首都醫護加給」 石崇良：辛勞不只首都

北市爭取「首都醫護職務繁重加給」，衛福部長石崇良今回應，醫護辛勞不只在首都。（記者邱芷柔攝）

北市府春節前夕釋出醫護加薪利多，宣布調高北市聯醫夜班費，並持續向衛福部爭取設立「首都醫護職務繁重加給」。對此衛福部長石崇良今（14日）回應，醫護人員的辛勞並非僅限於首都，政府也已透過增加資源挹注，讓醫院有空間調整薪資。

台北市長蔣萬安日前赴北市聯醫忠孝院區慰勞第一線醫護時宣布，將調高聯醫夜班費並提高醫事人員獎勵金提撥率，其中醫事人員獎勵金提撥率將由80%提高至85%，並針對護理人員以外的醫事人員，調升夜班費約8%至22%，盼更貼近實際值勤負擔、改善醫護待遇，同時也將持續向衛福部爭取設立「首都醫護職務繁重加給」。

石崇良今天出席「春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）視察」活動，會前受訪時表示，隨著健保財務規模擴大，醫院已有條件替醫護人員加薪。

石崇良指出，去年健保總額達9286億元，加計公務預算後接近9500億元，各醫院點值普遍提升至0.95以上，甚至部分已超過1，「代表醫院已有餘裕為醫護人員加薪」，目前也已有多家醫療體系陸續宣布調薪，對於北市聯醫跟進加薪「樂見其成」。

至於北市府爭取的「首都醫護職務繁重加給」，石崇良則表示仍需進一步了解細節，但強調整體方向已是各醫院透過既有資源提升醫護待遇。他也指出，台北市聯醫相較其他縣市擁有較多資源，支持其運用院內或市府預算，進一步改善醫護人員待遇。

