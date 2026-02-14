為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    入境日本「4類物品」千萬別帶！ 查獲後拘留長達約3個月

    2026/02/14 10:48 即時新聞／綜合報導
    台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，如果要入境日本「4類物品」千萬別帶，尤其台日法律對k他命等毒品的刑罰不同，要特別注意。（歐新社檔案照）

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，如果要入境日本「4類物品」千萬別帶，尤其台日法律對k他命等毒品的刑罰不同，要特別注意。（歐新社檔案照）

    年農曆新年假期將至，許多人會選擇出國度假，對此，台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，如果要入境日本「4類物品」千萬別帶，尤其台日法律對k他命等毒品的刑罰不同，要特別注意。

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處在臉書PO文表示，提醒入境日本切勿攜帶違禁品，案例：2025年10月下旬，一名30餘歲男性國人乘坐郵輪，到沖繩旅遊，入境安檢時被查獲香菸內夾藏7公克K他命，該男即遭送往拘留所，至2026年1月16日開庭宣判，被判處有期徒刑一年六個月，緩刑三年，該名國人於宣判後，隔天即遭遣送出境。

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處指出，該名男性在法庭供稱，曾在台灣4次吸食K他命遭捕，台灣法規對於K他命等三級毒品犯罪者，只處以罰款後即可獲釋，所以該名男性誤以為即便在日本被查獲，也只是罰錢了事，即可獲釋，不會被拘留那麼久，因此鋌而走險攜帶少量K他命自用。不料日本對吸食毒品者都是處以重罰，查獲後不僅立刻逮捕及拘留長達約3個月，與台灣作法完全不同。

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，春節九天連假開始，提醒我國人赴日旅遊切勿攜帶違禁藥物（毒品）、過量黃金製品、生鮮動植物及肉類製品，以免觸法並遭拘捕（生鮮類及動物製品會遭罰款）。

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處直言，本處純屬宣導台日法律對k他命等毒品的刑罰不同，以增進我國人對日本法律的瞭解，避免不慎觸法，絕無針對或指責特定人士之意，與台日警察、海關等機關使用案例，進行政策宣傳的作法一致。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

