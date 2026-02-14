為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節出遊別大意！流感、新冠防護、就醫攻略一次看

    2026/02/14 10:43 記者洪瑞琴／台南報導
    南市春節防疫不打烊，呼籲長者盡速接種疫苗。（南市衛生局提供）

    南市春節防疫不打烊，呼籲長者盡速接種疫苗。（南市衛生局提供）

    農曆春節連假長達9天，南來北往人多熱鬧，但病毒也不放假！為了保護長者及易重症族群，南市衛生局提醒大家，快去接種公費流感疫苗與新冠疫苗，建立足夠防護力。

    醫療院所也早已準備好抗病毒藥物，南市10家醫院設置傳染病特別門診，每天安排兩個時段看診，提供呼吸道、腸胃道等傳染病服務。基層診所和藥局也都有流感、新冠口服抗病毒藥物可用，春節期間共有302家流感藥物合約院所、95家新冠藥物合約院所，名單可在台南市衛生局春節不打烊專區查詢。

    今年公費流感抗病毒藥物使用對象擴大，自1月20日至2月28日，只要符合條件，病人無須快篩，經醫師評估即可拿藥，及早治療能有效降低重症風險。衛生局也提醒民眾，看診或領藥前最好先確認院所服務時段，避免白跑一趟。

    根據疾病管制署監測，今年第5週（2/1-2/7）全國類流感門急診人次破11萬，南市同期類流感門急診就診超過1萬人次，病毒仍在社區流竄；新冠門急診也呈上升趨勢。全國流感併發重症累計109例、死亡10例，南市已有9例重症、1例死亡。春節出門熱鬧歸熱鬧，但防疫不能忘，疫苗、口服藥與醫療資訊都要掌握好，才能安心過年。

