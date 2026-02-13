為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    百年日治古道 「八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段」步道修復 今起通行

    2026/02/13 12:27 記者王錦義／花蓮報導
    八通關古道鹿鳴吊橋段步道設置兩座吊索橋。（林保署花蓮分署提供）

    位於花蓮縣卓溪鄉「八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段」在2024年底受康芮颱風挾帶豪大雨影響，造成多處災害，路況柔腸寸斷、幾近全毀。林業及自然保育署花蓮分署去年展開修復工程，期間雖再歷經多次颱風侵襲，仍克服困難，近日已完成清整作業，今天起全線2.7公里開放通行，花蓮分署歡迎民眾利用連假前往走春。

    八通關越嶺道路東段起自璞石閣（今玉里），西抵中央山脈大水窟山，自1919年起，日本政府為壓制拉庫拉庫溪流域布農族人所興建之重要山岳道路。鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。花蓮分署於2006年，把鹿鳴吊橋至卓樂國小後方之產業道路整修為自然步道，全長約2.7公里，成為兼具歷史與自然特色的健行路線。

    前年底康芮颱風挾帶豪大雨，造成鹿鳴吊橋段柔腸寸斷，幾近全毀。花蓮分署去年6月展開修復工程，為回復歷史原貌，委託設計公司，並邀請台灣千里步道協會，結合鄰近部落族人，現地取材，採手作方式以石塊疊砌護坡，施作過水路與半邊橋，也維持古道沿山腰等高線緩升緩降，不設階梯等特色，重現日治時期的越嶺道路工法。

    根據台灣山林悠遊網，八通關古道鹿鳴吊橋段步道位於卓溪鄉，海拔高度約250到320公尺，高度落差70 公尺，全程都在闊葉林中，平緩好走，沿途不但有豐富植物生態，也可欣賞壯闊的拉庫拉庫溪，沿途還有1926年設立的「鹿鳴駐在所」遺跡，體驗特殊吊索橋，建議時間為2到3個小時。

    林保署花蓮分署邀請台灣千里步道協會、結合鄰近部落族人，以手作步道工法修復的砌石邊坡，重現日治時期越嶺道路工法。（林保署花蓮分署提供）

    林保署花蓮分署邀請台灣千里步道協會、結合鄰近部落族人，以手作方式修復八通關古道鹿鳴吊橋段步道，以砌石橫跨被豪雨沖刷的溪溝地。（林保署花蓮分署提供）

    八通關越嶺古道鹿鳴吊橋段因颱風受損，封閉一年多，今天起恢復開放，步道全程位於闊葉林中。（林保署花蓮分署提供）

    第三代鹿鳴吊橋，落成於1980年代。（林保署花蓮分署提供）

    八通關古道鹿鳴吊橋段步道沿線的第二代鹿鳴橋門，建於1931年。（林保署花蓮分署提供）

    林保署花蓮分署邀請台灣千里步道協會、結合鄰近部落族人，以手作方式修復八通關古道鹿鳴吊橋段步道，重現日治時期越嶺道路工法。（林保署花蓮分署提供）

    圖
