彰基攜手台電 打造春節「不斷電」醫療防線

農曆春節9天連假即將到來，彰化基督教醫院邀請台灣電力公司彰化區營業處全面電力健檢，提前檢視關鍵設備運作狀況，為長假醫療需求做好準備，確保各項設備符合安全與穩定運轉標準。

彰基屬國家重要關鍵基礎設施，電力穩定與否攸關急重症醫療及病患安全。據了解，院內電力系統除配置靜態不斷電系統，以支援手術室、加護病房及資訊機房等關鍵單位外，亦導入航管中心等級的動態UPS（飛輪系統），可在外部電力瞬間異常時維持供電，降低侵入性醫療行為中斷的風險。

備援機制方面，彰基設置的發電機裝置容量高於契約容量，並於各機電中心配置備用機組，以因應突發狀況。台電方面也將醫院列為不停電的「H組 」用戶，由兩座變電所提供雙饋線供電，提升整體供電可靠度。此外，院內建置同相位角無秒差轉換系統，使預期性電力切換可在瞬間完成，降低對醫療作業的影響。

因應春節連假期間可能出現的用電高峰，台電彰化區營業處長王花蘭率領檢驗課與市巡課人員進入彰基院區，巡視責任分界點至到戶主變壓器二次側的高、低壓受電設備，同時查對保護協調電驛設定值，確保各項設備符合安全與穩定運轉標準。

王花蘭指出，透過這次健檢，不僅強化醫院的電力防護，更展現台電與彰基攜手合作共同守護醫療安全的決心。總院長陳穆寬也要求相關單位持續盤點電力風險，透過與台電的定期檢測與系統強化，可在長假期間維持醫療服務正常運作。

