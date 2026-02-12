高雄果嶺自然公園走春去 停車指南攻略看這裡

高雄果嶺自然公園停車場空間有限，建議搭乘接駁公車。（公園處提供）

高雄果嶺自然公園開放後，成為民眾假日最夯的休憩據點，預料春節也將是熱門的走春地點，高雄市公園處今（12日）公布停車指南攻略，請民眾出發前先確認鄰近停車區域，以利提前規劃入園動線；但各停車場空間有限，建議民眾多搭乘接駁公車。

高雄市公園處指出，為了讓民眾掌握各路段入園動線，建議可依據預計進入的方位，選擇適合的停放區域：南側可利用球場路與松藝路口停車場；北側選用八德南路停車場及綠帶停車場；東側可利用澄清湖風景區第五停車場，並沿松藝路入園；西側則建議往鼎金一巷方向，善用雙湖森林公園停車空間或高雄市殯葬管理處停車場。

請繼續往下閱讀...

公園處強調，各場域停車空間有限，考量春節車流量大，為節省排隊等候車位的時間，建議民眾多利用大眾運輸。

春節連假2月14日至22日（除夕除外），交通局規劃「黃2D」接駁公車由捷運衛武營站發車，約20分鐘一班；以及「橘12」接駁車往返於園區、澄清湖與長庚醫院。民眾若需查詢最近的公車站位或即時班次資訊，可下載「高雄iBus」App，或利用「高雄市公車動態資訊系統」網頁，即時掌握公車到站時間，讓行程規劃更具彈性。

此外，為維護果嶺自然公園步道健行遊客的安全，園區步道區域僅供行人通行，嚴格禁止汽機車及自行車進入，請民眾務必將車輛停放於場外指定區域，共同維護遊園秩序。

果嶺自然公園大眾運輸交通圖。（公園處提供）

高雄果嶺自然公園停車場地圖。（公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法